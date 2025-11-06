تعتزم السعودية توفير فرص جديدة للاستثمار في قطاع السياحة البحرية توفر مزيد من الوظائف للشباب تبدا من أبحر الجنوبية وصولا إلى أماكن أخرى في البحر الأحمر، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد آل ناصر.

شهد مرسى الأمانة في أبحر الجنوبية في جدة اليوم إطلاق أسطول من 15 قاربا مبدئيا للرقابة والسلامة البحرية في محافظة جدة، بحضور الدكتور فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وأمين جدة صالح التركي.

آل ناصر كشف لـ"الاقتصادية" أن الهيئة ستبدأ بالتعاون مع أمانة جدة بأعمال الرقابة البحرية في منطقة مكة المكرمة بالكامل التي تمتد من القنفذة إلى رابغ شمالا.

رقابة 530 كيلو على كافة الشواطئ الخاصة

من جهته قال لـ"الاقتصادية" ثامر نحاس وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية في أمانة جدة، "إن هناك فريقا متخصصا من المنقذين والمنقذات المعتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ يغطي نحو 530 كيلو على كافة الشواطئ الخاصة في النطاق الإداري لأمانة محافظة جدة".

وأشار إلى وجود فريق متخصص من الرقابة الميدانية المفوضين من الجهات الحكومية لممارسة أعمال الرقابة الميدانية وتحسين البيئة البحرية في النطاق الإداري لأمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن عدد الفرق الميدانية بلغ 66 منقذا ومنقذة إضافة إلى قطاع المشرفين، وعدد المراقبين الذي تجاوز 38 مراقبا إضافة إلى فريق إدارة التشغيل.

فرص استثمارية تعزز تنمية قطاع السياحة البحرية

أشار نحاس إلى أن نسبة الغرق انخفضت بمعدل 300%، منوها بأن الشواطئ العامة آمنة، كما لفت إلى وجود فرص استثمارية كبيرة تعمل على تنمية قطاع السياحة البحرية.

تضم المنطقة نحو 15 قاربًا جديدًا مبدئيا تعمل عليها طواقم متخصصة، أدوارها تتلخص في رصد وضبط المخالفات البيئية والمخالفات الخاصة بكافة الأنشطة البحرية، وفقا للمسؤول الذي أكد قرب إطلاق قوارب كهربائية لتكون صديقة للبيئة وتحقق استدامة بيئية عالية.