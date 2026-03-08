فرض غرامات على شركات مخالفة لنظام المهن الهندسية في السعودية

فرضت الهيئة السعودية للمهندسين غرامات تجاوزت 1.6 مليون ريال على عدد من الشركات العاملة في قطاعي المقاولات وإدارة المشاريع، بعد ضبط مخالفات تتعلق بتشغيل كوادر هندسية وفنية دون التأكد من سريان اعتمادهم المهني.

رصد 684 حالة تشغيل لاعتمادات منتهية

أوضحت الهيئة أنها ضبطت 10 شركات كبرى في عدد من المدن السعودية، عقب جولات رقابية ميدانية نُفذت في العاصمة الرياض والخبر والدمام، حيث أسفرت تلك الجولات عن رصد 684 حالة تشغيل لكوادر هندسية وفنية يعملون باعتماد مهني منته، في مخالفة صريحة للمتطلبات النظامية المنظمة لمزاولة المهن الهندسية.

وأشارت الهيئة إلى أنها سبقت الإجراءات بإرسال رسائل نصية إلى الأرقام المسجلة للمنشآت عبر أبشر، وذلك ضمن حملة «معتمد ولا لا»، لتنبيه الشركات إلى ضرورة التحقق من سريان الاعتمادات المهنية لكوادرها الهندسية.

ودعت الهيئة جميع شركات المقاولات والمنشآت الهندسية إلى الالتزام بالمتطلبات النظامية المنظمة للمهنة، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية في مختلف مناطق السعودية لضمان ممارسة هندسية نظامية تسهم في رفع جودة المشاريع وتعزيز سلامة المجتمع.

تطبيق الغرامات

وبلغ إجمالي الغرامات المطبقة على الشركات المخالفة 1,686,000 ريال، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الهندسية.

وأكدت الهيئة أن تشغيل كوادر هندسية أو فنية دون اعتماد مهني ساري يُعد مخالفة نظامية تتحمل المنشآت مسؤوليتها، مشددة على ضرورة التزام الشركات والمنشآت الهندسية بالتحقق من سريان الاعتمادات المهنية للعاملين لديها قبل إسناد أي مهام هندسية لهم.