شنت أمريكا مساء السبت، ضربات جوية جديدة لمعاقبة إيران على هجماتها ضد قواتها في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين، لأول مرة منذ تجدد الأعمال القتالية.

واشنطن أفادت أن الغارات بدأت عند الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبتها بشكل فوري على الهجمات التي شنتها ضد أفراد الخدمة في الأردن الليلة الماضية".

من جانبهما ذكرت وكالتا "فارس" و"تسنيم"، أن هجمات أمريكية وقعت قرب مدينة سيريك جنوب البلاد، كما استهدف الجيش الأمريكي منطقة حاجي آباد جنوب إيران، وفق وسائل إعلام محلية، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم المطلتين على مضيق هرمز، فضلا عن بوشهر.

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وقف تنفيذ الالتزامات باتفاق إسلام آباد

يشار إلى أن هذه الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الجوية الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق السبت مقتل عنصرين منها وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة، في خضم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران.

يذكر أن الاتفاق المؤقت المبرم الشهر الماضي لإنهاء الحرب، انهار منذ 7 من يوليو، عندما استهدفت طهران سفنا في مضيق هرمز، بينما ردت واشنطن بتنفيذ غارات جوية، ومنذ ذلك الحين أعلنت طهران إغلاق المضيق، فيما عاودت واشنطن فرض حصارها على الموانئ.

أمريكا : هدفنا منع إيران من امتلاك سلاح نووي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، التأكيد على أن الهدف الأساسي للحرب هو "عدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي"، وفي أول تعليق على إعلان إيران وقف التزاماتها في مذكرة التفاهم، أكد ترمب خلال مكالمة هاتفية مع قناة NewsNation "لا يهمني ذلك على الإطلاق".

يأتي ذلك بعد أن قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم آبادي، في وقت سابق السبت، إن واشنطن "انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل"، كما أردف "نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا، ولا نقوم بتنفيذها حاليا، إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد".

يذكر أن المذكرة، التي وقعها ترمب وبيزشكيان عن بعد في 17 يونيو، هدفت إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكا على إيران في 28 فبراير، عبر تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ أبريل، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.

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الهجمات على الكويت والبحرين والأردن جرائم حرب

أكدت دول الخليج، أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف الدولية، وإمعان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت في بيان بأشد العبارات، هجمات طهران الغادرة التي استهدفت المنامة والكويت وعمّان، واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين.

خامنئي يهاجم الأمريكيين ويدعو إلى وحدة الإيرانيين

في أعقاب اتساع نطاق التصعيد بين أمريكا وإيران، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن نقض مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن أثبت انعدام مصداقية توقيع الرئيس الأمريكي بحسب تعبيره.

أضاف في رسالة عبر حسابه على "إكس"، أن الإخلال المتكرر من واشنطن بالتزاماتها، يعكس تسلطها وهيمنتها ووحشية، كما اتهمها بنقض العهود وعدم الموثوقية، معتبرا أن التطورات الأخيرة كشفت "وجهها الحقيقي" على حد قوله.

كان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد غاب عن جنازة والده مطلع الشهر الجاري، ما أبقى التكهنات بشأن وضعه قائمة، وسط شائعات تحدثت عن إصابته في ضربات أمريكا التي أسفرت عن نفوق والده بداية الحرب، أتى ذلك في الوقت الذي قال مسؤول إيراني إن مجتبى لن يظهر علنا حتى انتهاء الحرب.