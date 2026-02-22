عمل فني ضخم لمؤسسة حديقة الملك سلمان في يوم التأسيس

احتفت مؤسسة حديقة الملك سلمان بيوم التأسيس السعودي 2026 بالكشف عن عمل فني ضخم في أحد التقاطعات الرئيسة المجاورة للحديقة، في مبادرة تعكس ارتباط الأرض بالهوية الوطنية، وتجسّد امتداد إرث المملكة عبر مسيرتها التاريخية.

ومع حلول منتصف ليل 21 فبراير، أُزيح الستار عن العمل الفني بصورته المكتملة، ليضفي حضورًا بصريًا لافتًا على تقاطع طريق العروبة وطريق الملك عبد العزيز الفرعي تزامنًا مع الساعات الأولى من يوم التأسيس، وقد أبدع الفنان والخطاط والشاعر السعودي محمد العجلان عمله ليجسد روح البدايات، وعمق الجذور، واستمرار الحكاية.

استلهم محمد العجلان عناصر عمله من تنوّع مناطق المملكة، وأزيائها التراثية، وشخصياتها المُلهمة ليُجسد قيم الوحدة الوطنية ويُبرز هويتها المتفردة رغم تنوعها الجغرافي في مشهد واحد.

جاء العمل الفني بتكليف من مؤسسة حديقة الملك سلمان ليعبّر عن حقيقة راسخة مفادها أن الأرض كانت ولا تزال أساسًا راسخًا يجمع أبناء الوطن ويعزز ترابطهم وانتماءهم.

ومن خلال توليفة فنية تربط بين نشأة الدولة السعودية والتحوّل الذي تشهده مدينة الرياض اليوم، يعيد العمل تأكيد مكانة العاصمة بوصفها «روضة» ويبرز دورها في دعم مسيرة تقدّم وازدهار المملكة.

وتُشكّل هذه الأرض ذاتها الأساس الذي تقوم عليه حديقة الملك سلمان، بوصفها أحد أكبر المشاريع البيئية والتنموية في العالم وركيزة رئيسة ضمن رؤية السعودية 2030 ومشاريع الرياض الكبرى.

ويُعيد المشروع المشهد الطبيعي الأخضر إلى قلب العاصمة، ويرسّخ مكانتها كوجهةٍ للتلاقي والتجمّع، بما يعزّز جودة الحياة ويكرّس مبادئ الاستدامة.

وفي هذا السياق، يجسّد العمل الفني في يوم التأسيس جذور المملكة، ويؤكد الدور الحيوي لحديقة الملك سلمان في رسم ملامح مستقبل الرياض، استلهامًا من الدرعية التي شهدت انطلاق الدولة السعودية.

وذكرت المديرة التنفيذية لإدارة التواصل في مؤسسة حديقة الملك سلمان، نجلاء العتيبي: «يُمثل يوم التأسيس محطة تاريخية مفصلية في مسيرة السعودية، إذ يستحضر دور الأرض في ترسيخ وحدة أبنائها وتشكيل هويتها على مر التاريخ. ولا تزال هذه الأرض، بما تختزنه من إرث عريق، تواصل رسم ملامح الرياض ودعم مسيرتها التنموية.

أضافت، "انطلاقًا من هذا المعنى، نعمل في مؤسسة حديقة الملك سلمان على تجسيد هذا الامتداد في فضاء حضري متكامل، لتصبح روضة خضراء تعزز الاستدامة وترتقي بجودة الحياة في العاصمة».

ويستحضر العمل في تفاصيله محطات مستلهمة من مسيرة الفنان محمد العجلان الممتدة لعقود في استكشاف الخط العربي والتعبير الشعري، حيث تولّى فريق مؤسسة حديقة الملك سلمان تطوير مضمونه وصياغة عناصره مستندًا إلى أسلوب الفنان وتجربته الفنية.

تُشرف مؤسسة حديقة الملك سلمان على تنفيذ أحد أكبر المشاريع البيئية والتنموية في العالم، الممتد على مساحة 17.2 كيلومترًا مربعًا في قلب الرياض، ضمن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار رؤية السعودية 2030.

ويهدف المشروع إلى إعادة المساحات الخضراء إلى مركز العاصمة، وتعزيز جودة الحياة، بما يعكس امتداد الإرث الحضاري للرياض ويدعم تحولها إلى مدينة عالمية تجمع بين التطور العمراني والاقتصاد المستدام.