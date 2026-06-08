عقود واتفاقيات جديدة تعزز تنافسية الموانئ السعودية

أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» مجموعة من العقود والاتفاقيات الإستراتيجية الجديدة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الموانئ السعودية، ورفع قدراتها التشغيلية واللوجستية، ودعم نمو الحركة التجارية وسلاسل الإمداد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية السعودية كمركز لوجستي عالمي وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تخصيص محطة الحاويات في ميناء الجبيل

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية عقد تخصيص محطة الحاويات في ميناء الجبيل التجاري مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، باستثمارات تتجاوز ملياري ريال، في خطوة تستهدف تطوير البنية التشغيلية للميناء ورفع قدراته الاستيعابية.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2.4 مليون حاوية قياسية سنويًا، بما يمكّنها من استقبال سفن الجيل الجديد، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويدعم النمو المستدام للحركة التجارية، ويعزز التكامل التشغيلي للموانئ على الساحل الشرقي للسعودية.

منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الدمام

كما وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة «أجيليتي» لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بهدف توفير قدرات لوجستية وتخزينية متقدمة تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويستهدف المشروع تعزيز القدرات اللوجستية والتخزينية في الميناء، ودعم النمو الصناعي والتجاري في المنطقة الشرقية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

دعم تنافسية الموانئ السعودية

تأتي الاتفاقيات ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ لتطوير منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في السعودية، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وزيادة جاذبية الموانئ السعودية للاستثمارات المحلية والدولية.