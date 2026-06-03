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خدمة شحن جديدة تعزز ربط ميناء جدة الإسلامي بالأسواق العالمية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 3 يونيو 2026 13:57 |1 دقائق قراءة
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خدمة شحن جديدة تعزز ربط ميناء جدة الإسلامي بالأسواق العالمية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية عن إضافة شركة Emirates Shipping Line خدمة الشحن الجديدة "SRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تعزيز ربط السعودية بالأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم حركة التجارة عبر البحر الأحمر بوصفه أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، "واس".

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء موندرا في الهند، وميناء جيبوتي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,144 حاوية قياسية، وذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

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يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يض 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناولة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.

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