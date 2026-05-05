عبدالله كامل: سنحول الفرص الواعدة إلى شراكات واستثمارات مع فرنسا

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عبدالله بن صالح كامل، التزام الاتحاد بوصفه الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال السعودي، بتعزيز الروابط الاقتصادية مع فرنسا، ودعم المبادرات التي تحول الفرص الواعدة إلى شراكات ملموسة واستثمارات مستدامة تخدم مصالح البلدين.

وقال خلال كلمته في الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس، إن العلاقات المشتركة تشهد اليوم مرحلة جديدة من النمو والتطور، مدفوعة برؤية قيادتي البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا واستدامة.

وتأسس اتحاد الغرف السعودية ومقره في الرياض، بموجب مرسـوم ملكي في مارس 1980، ليتولى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية البالغ عددها 26 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

عبدالله كامل أوضح أن الشراكة بين السعودية وفرنسا لم تعد تقتصر على الجوانب التجارية التقليدية، بل امتدت لتشمل الاستثمار، والابتكار، والطاقة، والثقافة، والسياحة، والتقنيات المتقدمة، بما يعكس متانة العلاقات.

أشار إلى أن رؤية 2030 تواصل تقديم أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحا على مستوى العالم، من خلال بناء اقتصاد متنوع ومترابط مع الاقتصاد العالمي، وإتاحة فرص نوعية للشراكات الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وبيّن أن اتحاد الغرف السعودية، بوصفه الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال السعودي، ملتزم بتعزيز الروابط الاقتصادية مع فرنسا، ودعم المبادرات التي تحول الفرص الواعدة إلى شراكات ملموسة واستثمارات مستدامة تخدم مصالح البلدين.

أضاف أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أدى دورا مهما في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع المزيد من التبادل التجاري، وتيسير التواصل بين الشركات، وتطوير المشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدين.

وأكد عبدالله كامل أن التحديات والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تجعل من الشراكات القائمة على الثقة والمصالح المشتركة ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

أشار إلى أن الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والابتكار، والصناعات الإبداعية، والسياحة، وتقنيات الفضاء، تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون السعودي الفرنسي.