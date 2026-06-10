طيران الرياض يدشن أولى رحلاته التجارية بطائرة «بوينج 787-9 دريملاينر» إلى هيثرو

دشّن طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد للسعودية والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة، أولى رحلاته التجارية على متن أسطوله الحديث من طراز «بوينج 787-9 دريملاينر»، بتسيير الرحلة الافتتاحية رقم «RX401» من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار لندن هيثرو، في خطوة تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة وتؤذن بمرحلة جديدة من الربط الجوي الدولي للمملكة.

ووصلت الرحلة إلى العاصمة البريطانية عند الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، لتسجل أول ظهور تشغيلي للطائرة الجديدة ضمن شبكة وجهات الناقل الوطني.

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تمثل الرحلة أول تشغيل فعلي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر» التابعة لطيران الرياض، بعد وصول أولى الطائرات إلى العاصمة السعودية في الخامس من يونيو الجاري، تبعتها طائرة ثالثة بعد يومين، ضمن خطة تسليم متواصلة تستهدف دعم النمو التشغيلي للشركة.

وتسعى الشركة إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية بربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعي الطيران والسياحة.

ثمرة برنامج «المسار نحو الانطلاق»

وتأتي الرحلة الافتتاحية تتويجًا للبرنامج التشغيلي «المسار نحو الانطلاق»، الذي بدأ في أكتوبر الماضي عبر تشغيل رحلات يومية إلى لندن باستخدام الطائرة الاحتياطية «جميلة»، بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية وقياس تجربة المسافرين في مختلف مراحل الرحلة قبل الإطلاق التجاري الرسمي.

توني دوغلاس: جاهزون لتسريع النمو قبل الموعد المخطط

وأكد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، أن تشغيل الطائرة الجديدة قبل الموعد المحدد يعكس جاهزية الشركة وكفاءة فرق العمل.

وقال: «تمثل هذه الرحلة خطوة مهمة تؤكد استعدادنا للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من عملياتنا التجارية، كما أن إدخال طائرتنا الجديدة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى الخدمة قبل الموعد المخطط له في الأول من يوليو المقبل يعكس قدرة فرقنا وشركائنا على تسريع النمو مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة».

شراكة تعزز الربط بين السعودية المتحدة والشرق الأوسط

من جانبه، وصف روس بيكر، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في مطار لندن هيثرو، استقبال أول رحلة تجارية لطيران الرياض بأنه محطة بارزة تعكس الرؤية المشتركة للطرفين في توسيع خيارات السفر وتعزيز الربط الدولي.

وأشار إلى أن اختيار طيران الرياض لمطار هيثرو يسهم في تعزيز حركة السفر بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط، ويفتح آفاقًا أوسع للوصول إلى وجهات آسيوية عبر المملكة العربية السعودية.

رحلات يومية منتظمة بين الرياض ولندن

وأعلن طيران الرياض استمرار تشغيل رحلات يومية منتظمة على خط الرياض – لندن، حيث تغادر الرحلة «RX401» من الرياض عند الساعة 2:35 صباحًا لتصل إلى لندن عند 7:30 صباحًا، فيما تنطلق رحلة العودة «RX402» من لندن عند الساعة 9:35 صباحًا لتصل إلى الرياض عند 6:05 مساءً بالتوقيت المحلي لكل مدينة.

تجربة سفر متكاملة بهوية سعودية

وتوفر طائرة «بوينج 787-9 دريملاينر» تجربة سفر متطورة تحمل هوية طيران الرياض، من خلال مقاعد مصممة لتعزيز الراحة والخصوصية، وأنظمة ترفيه حديثة، وخدمات اتصال بالإنترنت عالي السرعة، إلى جانب لمسات الضيافة السعودية التي تستهدف تقديم تجربة عالمية المستوى للمسافرين.

كما يتيح الناقل الجديد للمسافرين الانضمام إلى برنامج الولاء «سفير» والاستفادة من مزايا متعددة تشمل ضمان أفضل الأسعار وتراكم المكافآت على الرحلات والخدمات المختلفة.

خطوة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطيران

يمثل تدشين أول رحلة تجارية بطائرات «دريملاينر» علامة فارقة في رحلة طيران الرياض نحو بناء ناقل عالمي حديث، يعزز مكانة المملكة كمركز دولي للنقل الجوي، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الرامية إلى رفع الربط الجوي واستقطاب مزيد من المسافرين والسياح من مختلف أنحاء العالم.