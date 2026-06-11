طرح "سبيس إكس" يجذب طلبات اكتتاب تفوق 70 مليار دولار من الأفراد

جذب الطرح العام الأولي لشركة " سبيس إكس " (SpaceX) طلبات اكتتاب بأكثر من 70 مليار دولار من المستثمرين الأفراد، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، مع دخول الطرح الذي قد يحطم الأرقام القياسية مرحلته الأخيرة.

من المتوقع تخصيص 20% على الأقل من الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة.

بحجم اكتتاب يبلغ 75 مليار دولار، وهو ما سيجعله الأكبر على الإطلاق، سيؤدي التخصيص إلى عدم تلبية الجزء الأكبر من طلب المستثمرين الأفراد، وفق حسابات "بلومبرغ".

قد يؤدي ترك أعداد كبيرة من معجبي إيلون ماسك بلا أسهم في الطرح العام الأولي إلى تضخيم الطلب على الأسهم بمجرد بدء تداولها. وجذب ماسك قاعدة قوية من مستثمري التجزئة طوال فترة قيادته لشركة "تسلا" (Tesla)، إذ تملك هذه الشريحة نحو 40% من أسهم الشركة، وفق تقديرات جيمس بيكاريلو، محلل "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas).

تلقت شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي طلبات اكتتاب من نحو 1000 مستثمر مؤسسي، وفق بعض الأشخاص.

سبيس إكس

ما الذي يجب معرفته عن الطرح العام الأولي لـ"سبيس إكس"؟

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن تتغير شروط الطرح مثل السعر البالغ 135 دولاراً للسهم وعدد الأسهم البالغ 555.6 مليون سهم، وفق بعض الأشخاص.

ستجمع "سبيس إكس" نحو 75 مليار دولار في صفقة تقيّم الشركة عند نحو 1.8 تريليون دولار، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة في إيداعاتها.

من المقرر أن تخصص "سبيس إكس" أقل من 10% من الأسهم في طرحها العام الأولي للأوامر الدولية، وفق بعض الأشخاص.

رُفعت نسبة تخصيص الأسهم في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر إلى 2.5 مليار دولار من ملياري دولار.

أشار الأشخاص إلى أن المداولات لا تزال جارية، وأن تفاصيل الطرح قد تتغير، بما في ذلك النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد، وفق الأشخاص. ولم يرد متحدث باسم "سبيس إكس" فوراً على طلب للتعليق.

من المتوقع أن تتوقف البنوك عن تلقي طلبات الطرح العام الأولي لـ"سبيس إكس" من المستثمرين المؤسسيين الأربعاء، قبل التسعير في وقت لاحق الخميس والتداول يوم الجمعة.

اكتتابات ضخمة مرتقبة

يُتوقع أن يُصنّف الطرح العام الأولي الأكبر على الإطلاق، متجاوزاً الطرح الأولي لـ"أرامكو" السعودية البالغ 29.4 مليار دولار في 2019.

سيمهد الطرحُ الطريق لإدراجات ضخمة محتملة من شركات تنافس نماذج الذكاء الاصطناعي لديها نماذج "سبيس إكس".

قدمت "أوبن إيه آي" (OpenAI) طلباً سرياً لطرح عام أولي يوم الإثنين، بعد شركة "أنثروبيك" (Anthropic) التي قدّمت طلبها الأسبوع الماضي.

بإضافة "سبيس إكس"، يمكن أن تضيف الشركات الثلاث 3.6 تريليون دولار من القيمة السوقية إلى البورصات الأميركية، وفق حسابات "بلومبرغ:.

تقود "غولدمان ساكس غروب" (Goldman Sachs Group) و"مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) و"بنك أوف أميركا" (Bank of America) و"سيتي غروب" (Citigroup) و"جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase) الطرح العام الأولي لـ"سبيس إكس"، بمشاركة 18 بنكاً آخر.

من المرتقب أن يبدأ تداول أسهم الشركة المعروفة رسمياً باسم "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب" (Space Exploration Technologies Corp) في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس يوم الجمعة تحت الرمز "SPCX".