ضوء أخضر أوروبي للاتفاق التجاري مع أمريكا تمهيداً للمصادقة

وافق مشرّعو الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ما يمهّد الطريق للمصادقة النهائية عليه قبل المهلة النهائية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة عند انقضائها.

أعطت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للاتفاق يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تمكن مفاوضي الاتحاد الأوروبي من تجاوز الخلافات العالقة ووضع الصيغة النهائية لنص الاتفاق.

كانت نتيجة التصويت متوقعة بعدما أبدى رئيس لجنة التجارة بيرند لانغه دعمه للاتفاق. وبات من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه على المصادقة على الاتفاق في 16 يونيو، فيما يُنتظر أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها النهائية بعد ذلك بوقت قصير.

ويواجه الاتحاد الأوروبي مهلة ضيقة لتنفيذ اتفاق التجارة عبر الأطلسي، إذ تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على التكتل ما لم يوافق على الاتفاق بحلول الرابع من يوليو.

جرى التوصل إلى الاتفاق مبدئياً الصيف الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي أوقف عملية المصادقة عليه مرتين بسبب تهديدات ترمب المتعلقة بغرينلاند، وحكم قضائي أميركي بإبطال الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس.

أدت هذه التأخيرات إلى توتر العلاقات بين الشريكين التجاريين، اللذين يختلفان بشأن حرب إيران أيضاً.

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سيؤدي الاتفاق إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية مقابل تحديد سقف للرسوم الجمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة عند 15%. وأشار ترمب إلى أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25% ما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الموعد النهائي الذي حدده.

وتتضمن الصيغة النهائية التي وضعها الاتحاد الأوروبي تعديلات طفيفة على الاتفاق الأصلي، تشمل تحديد تاريخ لانتهاء العمل به في نهاية 2029، وإتاحة المجال أمام التكتل لتعليق الاتفاق إذا تجاوزت الرسوم الجمركية على المنتجات المرتبطة بالصلب والألمنيوم مستوى 15% بعد عام 2026.