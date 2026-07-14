واصلت أمريكا شن هجمات جديدة ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب.

القوات الأمريكية قالت "هذه الضربات ستستمر بتكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت الساعة (20:45 بتوقيت جرينتش).

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دوي انفجارات

أوضح مسؤول أمريكي أن "الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية"، وفق ما نقلت "سي.إن.إن".

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم جنوب البلاد، وفي جزيرة كيش، وبمنطقة جام في بوشهر، وجزيرة أبو موسى.

كما نقلت وكالة "فارس" عن مكتب حاكم هرمزغان أن مقذوفا أصاب غرب بندر عباس دون وقوع إصابات، كذلك تعرضت عدة مناطق في العميدية بالأهواز جنوب غربي إيران لقصف بقذائف أمريكية، حسب وكالة "مهر".

ترمب : الاتفاق ممكن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال "ممكنا" رغم الضربات الأميركية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

قال لصحافيين في المكتب البيضاوي "نعم، أعتقد أن الاتفاق ممكن، بالتأكيد أعتقد ذلك"، مضيفا "توصلنا إلى اتفاق معهم قبل يومين، ثم قالوا لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق، يجب مواصلة التفاوض بشأنه".

كانت أمريكا قد أكدت أنها ستفرض حصار بحري مجددا على إيران، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا لكن مقابل رسوم، بعد أن تبادل الجانبان مزيدا من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الأيام الماضية.

هجمات إيران تتواصل

تعرضت ناقلتين إماراتيين هما "ممباسا" و"الباهية" للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، وفقا ما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الاثنين.

أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم "ممباسا" وإصابة 8 آخرين، وفق "وام"، كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين.

من جانبها، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية صفارات الإنذار في البلاد، وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على البقاء هادئين والتوجه إلى أقرب مكان آمن.