الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
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أكملت القوات الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، جولة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت فيها عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، وفقا لما ذكرته على منصة "إكس".

وفقا لحصيلة أعدتها "أ ف ب" استنادا إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية، قتل 28 شخصا منذ تجدد الأعمال الحربية اليوم الأربعاء.

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كانت أمريكا قد شنت ضربات على إيران لليوم الرابع تواليا، وقالت أن الضربات ترمي إلى إضعاف قدرات إيران المستخدمة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز"، وأنها تأتي في وقت تتهيأ القوات الأمريكية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

من جهته قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لحساسية العملية العسكرية، إن الهدف من هذه الضربات هو القضاء على التهديدات الناشئة.

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أمريكا تهدد بضرب محطات الطاقة في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا"

وقال "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأننا سنستهدف محطات الطاقة، والجسور"، مضيفا "سندمر كل محطاتهم للطاقة، وسندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

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ترمب تابع "الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي"، مبينا أن واشنطن ترجئ "أهداف الطاقة في طهران إلى النهاية"، كما اعتبر أن إيران لا تزال لديها بعض المقاومة لكن ليس الكثير"، مضيفا أن إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية قد يستغرق 20 عاما جراء الأضرار الجسيمة التي لضربات القوات الأمريكية".

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