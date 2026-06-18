شراكة تمويلية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع برنامج "أرامكو تليد" وشركة "منافع" للتقنية المالية، حلولًا تمويلية جديدة تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن منظومة أرامكو السعودية والقطاع الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصولها إلى التمويل وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وجرى الإعلان عن المبادرة خلال حفل أقيم في الظهران، بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على السيولة اللازمة لمواصلة أعمالها.

ويستهدف التعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو السعودية في مجالات المشاريع والتصنيع والخدمات، عبر توفير حلول تمويلية تسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، وتعزيز السيولة المالية، ودعم استمرارية العمليات التشغيلية.

كما يهدف إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المنشآت، من خلال توفير أدوات تمويلية أكثر مرونة وسرعة تتناسب مع احتياجات القطاع.

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ومن المتوقع أن يسهم التعاون في توفير فرص تمويلية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر إجراءات تمويلية مبسطة وخطط سداد مرنة تصل إلى 12 شهرًا، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل الحلول التمويلية المطروحة تمويل رأس المال العامل، وتمويل مستحقات الفواتير، وتمويل الرواتب الشهرية، إضافة إلى تمويل أوامر الشراء، بما يتيح للمنشآت خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيلية.

امتداد لشراكة بدأت في 2023

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة القائمة بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة "منافع"، والتي انطلقت في عام 2023 ضمن جهود دعم حلول التقنية المالية وتوسيع نطاق التمويل البديل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهد برنامج التمويل بالوكالة الذي يتبناه البنك مع شركات التقنية المالية نموًا ملحوظًا، إذ تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة عبره مليار ريال، من خلال أكثر من 720 فرصة تمويلية، ما يعكس تنامي دور الحلول التمويلية الرقمية في دعم قطاع الأعمال.

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وتوفر الشراكة الجديدة مجموعة من المنتجات التمويلية التي تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، والتمويل بحد ائتماني متجدد، إضافة إلى التمويل الآجل وتمويل المتاجر الإلكترونية.

وتستهدف هذه الحلول تعزيز قدرة المنشآت على التوسع والنمو وتحسين استدامة أعمالها، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والمشروعات الكبرى.

دعم مستهدفات رؤية 2030

ويأتي إطلاق هذه الحلول التمويلية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار المالي وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما ينسجم التعاون مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، عبر توفير بيئة تمويلية أكثر تنوعًا ومرونة تدعم استدامة الأعمال وتوسعها.