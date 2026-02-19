شراكة بين "OpenAI" و"تاتا غروب" لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي في الهند

تعقد "أوبن إيه آي" (OpenAI) شراكة مع "تاتا غروب" (Tata Group) في الهند لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل إنشاء بنية تحتية لمراكز البيانات بإمكانها أن تكون من الأكبر على مستوى البلاد.

تسعى "أوبن إيه آي"، التي تعمل حالياً على جمع تمويل تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، إلى التعاون مع "تاتا غروب" وذراعها للخدمات التقنية "تاتا كونسلتنسي سيرفيسز" (Tata Consultancy Services)، بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات عملائها وأنشطتها التشغيلية الداخلية.

وتتضمن ركائز الاتفاق تطوير "تاتا كونسلتنسي" مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى 1 غيغاواط. وعادةً ما تتراوح تكلفة مركز بيانات بقدرة 1 غيغاواط بين 35 و50 مليار دولار.

يشارك الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" (OpenAI) سام ألتمان، الذي يزور الهند لحضور قمة للذكاء الاصطناعي، في حملة إنشاءات ضخمة لبناء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة وخارجها، سعياً لتأمين موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة مع شركات مثل "ألفابت" (Alphabet) و"أنثروبيك" (Anthropic).

وأوضحت "أوبن إيه آي" أنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار عبر مشروع يحمل اسم "ستارغيت" (Stargate)، قبل أن ترفع حجم الاستثمار لاحقاً إلى نحو 1.4 تريليون دولار.

أما في الهند، فستتعاون "أوبن إيه آي" مع "تاتا كونسلتنسي" أيضاً على تطوير ما يُعرف بالحلول القائمة على الوكلاء (agentic solutions) لقطاعات محددة. وتتميز هذه الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بقدرتها على العمل بشكل مستقل في ظروف معينة، ما يقلص الحاجة إلى التدخل البشري.

توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي

ستتولى "تاتا كونسلتنسي"، الرائدة في تقديم الخدمات التقنية للعملاء من الشركات، توسيع نطاق حلولها وخدماتها القائمة على تقنيات "أوبن إيه آي" عالمياً. كما سيتعاون الجانبان لتوفير التدريب والموارد اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشباب في الهند.

وفي إطار الشراكة، سيحصل عدة آلاف من موظفي "تاتا غروب" على إمكانية استخدام نسخة المؤسسات من "تشات جي بي تي" (ChatGPT).

وأفادت "بلومبرغ" بأن "أوبن إيه آي" تقترب من استكمال المرحلة الأولى من جولة تمويل جديدة يُرجح أن تجذب أقيمتها 100 مليار دولار، في صفقة قياسية من شأنها توفير تمويل إضافي للشركة الناشئة لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.