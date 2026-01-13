شراكة بين "الأهلي المالية" و"أوريون" الأمريكية في قطاع التعدين السعودي

دخلت الأهلي المالية "SNB Capital" في شراكة إستراتيجية مع "أوريون ريسورس بارتنرز" لدعم تطوير صناعة التعدين والمعادن في السعودية، بحسب ما أعلنته الأخيرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصادية".

الشراكة، التي لم يكشف البيان عن الالتزامات المالية لكلا الطرفين فيها، تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية والتشغيلية لشركة "أوريون" المتخصصة في التعدين والمعادن، والحضور القوي لـ"الأهلي المالية" في السوق المحلية.

في إطار هذه الشراكة، ستسعى "أوريون" و"الأهلي المالية" إلى تحديد ودعم مشاريع التعدين والمنتجات الوسيطة داخل السعودية، مع تركيز خاص على الفرص التي لديها القدرة على التقدم إلى مرحلة الإنتاج في المدى القريب.

ستكون الإستراتيجية الاستثمارية المقترحة في المشاريع التي تدعم تطوير سلاسل إمداد آمنة ومتنوعة ومرنة للمعادن الحيوية.

عبد الرحمن المشعل، كبير الإداريين في "الأهلي المالية" قال: "نعتقد أن تطوير قدرات عالمية المستوى في مجال التعدين والإنتاج المتوسط يمكن أن يخلق قيمة طويلة الأجل لأسواق المملكة. متحمسون للشراكة مع أوريون لتحقيق هذه الأهداف".

أما تيم كيتنج، الشريك الإداري الذي سيقود الشراكة نيابة عن "أوريون، فقال: "إنه بينما يتسارع الطلب على المعادن الحيوية على مستوى العالم، توفر رؤية السعودية 2030 إطارا إستراتيجيًا قويًا لدعم تطوير قدرات التعدين والمعالجة المحلية".

الإعلان عن الشراكة جاء خلال أعمال مؤتمر التعدين الدولي الخامس، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد" لحشد الجهودَ الدولية من قبل الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية نحو تعزيز الحوار حول مستقبل المعادن.

ترتكز هذه النسخة من المؤتمر الدولي على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، وبناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، وتعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع.

شهدت النسخة الأخيرة من المؤتمر توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، في مجالات متنوعة تشمل الاستكشاف والتعدين والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، والاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية.