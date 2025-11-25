الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

قفزت العقود المستقبلية لخام الحديد إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بعدما أظهرت بياناتٌ تراجعاً في الشحنات من أكبر المنتجين العالميين للمادة الخام المستخدمة في صناعة الصلب.

تداول سعر خام الحديد عند نحو 106 دولارات للطن في سنغافورة اليوم الثلاثاء. انخفضت الشحنات القادمة من استراليا والبرازيل بمقدار 2.7 مليون طن في الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة الاستشارات "مايستيل" (Mysteel).

على الصعيد الكلي، تلقى الاقتصاد الصيني دعماً من خطط بنك الشعب الصيني لطرح مزاد بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) من أداة للإقراض متوسط الأجل مدتها عام واحد اليوم. ووفقاً لصحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز"، تُبرز عملية البيع استخدام البنك المركزي الصيني مزيجاً من الأدوات النقدية لضمان توفير سيولة وافرة داخل الاقتصاد.

لماذا "إنفيديا" ملكة رقائق الذكاء الاصطناعي، وهل يدوم ملكها؟ 

ارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.9% إلى 105.95 دولار للطن بحلول الساعة 12:12 ظهراً بالتوقيت المحلي. كما صعدت الأسعار في بورصة داليان بنسبة 1%، وصعدت كذلك العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي.

