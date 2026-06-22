ستارمر يستقيل من رئاسة الوزراء في بريطانيا

قال كير ستارمر إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا ، مما يمثل تراجعاً حاداً في مركزه بعد عامين من قيادته حزب العمال للعودة إلى السلطة بأغلبية ساحقة.

ويمهد رحيل ستارمر الطريق أمام آندي بورنهام لمحاولة خلافته، بعدما فاز رئيس بلدية مانشستر منذ فترة طويلة بمقعد برلماني الأسبوع الماضي من أجل إطلاق تحدٍ على القيادة. ويتمثل السؤال المطروح أمام المستثمرين في تأثير الزعيم الجديد على المالية العامة البريطانية، ومن قد يختاره لمنصب وزير المالية إذا أُقيلت ريتشل ريفز، وفق "بلومبرغ".

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ولم يقدم بورنهام، الذي يُعد الأوفر حظاً، حتى الآن الكثير من الوضوح بشأن السياسات التي قد يتبناها، ما يجعل من الصعب تقييم تداعيات ذلك على احتياجات الاقتراض مستقبلاً. وتشعر الأسواق بالقلق من أي زيادة محتملة في مبيعات السندات لتمويل الإنفاق، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة بالفعل صعوبات مرتبطة بمستويات ديونها.

ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ليستقر عند 4.85%، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.4% أمام الدولار مقتربا من أدنى مستوى له هذا العام بعد إعلان الاستقالة. وفي وقت سابق، كانت العملة البريطانية متراجعة بنسبة 0.2% أمام الدولار عند 1.304 دولار، كما تراجعت بنسبة 0.1% أمام اليورو، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وكانت عوائد السندات البريطانية قد تراجعت خلال الأسابيع الماضية مدفوعة بالتفاؤل حيال اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. لكنها بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات الشرق الأوسط، ما أجج المخاوف التضخمية.

كما زادت الاضطرابات السياسية في بريطانيا الضغوط على الأسواق بعد الهزيمة التي مني بها حزب العمال بقيادة ستارمر في الانتخابات المحلية مطلع مايو.

ويفتح خروج ستارمر الباب أمام تولي خامس رئيس وزراء بريطاني المنصب منذ عام 2022، في محطة صادمة لنظام سياسي كان يفخر يوماً باستقراره.

وقال ستارمر: "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادتنا إلى الانتخابات العامة المقبلة. لقد سمعت إجابة كتلتي البرلمانية على هذا السؤال"، مضيفاً: "أتقبل تلك الإجابة برحابة صدر".

في الوقت ذاته، استقرت السندات الحكومية البريطانية وتمسك الجنيه الإسترليني بخسائره بعد إعلان الاستقالة.

انطلاق سباق اختيار زعيم جديد لحزب العمال

وقال رئيس الوزراء إن باب الترشيحات للمنافسة على اختيار زعيم جديد لحزبه سيفتح في 9 يوليو، على أن تكتمل العملية بحلول الأول من سبتمبر، مع بقائه في منصبه حتى انتهاء هذه العملية. وأضاف أنه سيبذل "كل ما في وسعه لضمان انتقال منظم للسلطة".

وسيصبح الفائز في سباق حزب العمال رئيساً للوزراء من دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

وتقطع صوت ستارمر وهو يشكر أفراد عائلته، قائلاً إنه سيكرس المزيد من الوقت لهم بعد استقالته.