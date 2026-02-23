"سايبم" الإيطالية تفوز بعقد في السعودية بنصف مليار دولار

فازت شركة "سايبم" (Saipem) الإيطالية بعقد جديد في السعودية بنحو 500 مليون دولار، وفق ما كشفت عنه في بيان اليوم الاثنين.

العقد الإضافي، الذي فازت به الشركة المتخصصة في الهندسة والبناء لمشاريع الطاقة والبنية التحتية، من "أرامكو" السعودية ضمن اتفاقية طويلة الأجل بين الطرفين.

يتضمن العقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب لخط أنابيب رئيسي بقطر 48 بوصة، يمتد لمسافة 65 كيلومتراً تقريباً في البحر و12 كيلومتراً على اليابسة.

يشمل كذلك المرافق المرتبطة بالخط المتواجدة تحت سطح البحر في حقل "سفانية" النفطي، أحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم.

ستُنفذ العمليات البحرية بواسطة سفن البناء التابعة لشركة "سايبم" والمنتشرة حالياً في المنطقة، بينما ستُنفذ أنشطة التصنيع في منصة الواحدة التابعة لشركة "سايبم" في السعودية، "سايبم طاقة الرشيد للتصنيع" في مدينة الدمام.

حضور أوسع لـ "سايبم" في السعودية

العقد الجديد يُعزز حضور سايبم الراسخ في السعودية، ويوطد علاقتها الممتدة مع أرامكو، بحسب البيان.

أكدت الشركة الإيطالية قدرتها على تقديم حلول متكاملة وعالية الجودة لمشاريع التطوير البحرية المعقدة.

"سايبم"، الرائدة عالميا في هندسة ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، تقدم خدمات بينها الحفر، وناقلات الطاقة، وطاقة الرياح البحرية، والبنى التحتية المستدامة.

لدى الشركة حضور في أكثر من 50 دولة حول العالم.