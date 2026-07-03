تعتزم شركة "ساندوز" السويسرية للأدوية بالتعاون مع "تبوك للصناعات الدوائية"، وتحت رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدء المرحلة الأولى من مشروع توطين تصنيع وتعبئة أدوية تخصصية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2027، وفقا لما ذكره لـ”الاقتصادية” سامح الباجوري، رئيس "ساندوز" في السعودية.

بنهاية 2028، سيكتمل الإنتاج بصورة أوسع من المشروع، الذي قال الباجوري إنه يمثل خطوة إستراتيجية لنقل تكنولوجيا تصنيع أدوية عالية التخصص إلى السعودية.

تشمل هذه الأدوية مثبطات المناعة المستخدمة لمرضى زراعة الأعضاء، والمضادات الحيوية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم مستهدفات توطين الصناعات الدوائية.

المشروع يوفر العلاج لنحو مليوني شخص في السعودية

حول خططها في السوق السعودية، قال إن ساندوز تستحوذ حاليا على نحو 1.5% من سوق الدواء السعودي، الذي يقدر حجمه بنحو 15 مليار دولار.

تستهدف الشركة مضاعفة حصتها السوقية خلال السنوات الخمس المقبلة، مستفيدة من نمو القطاع الصحي وزيادة الطلب على الأدوية المتخصصة والمشابهات الحيوية.

الباجوري أوضح أن نقل التكنولوجيا لا يقتصر على المعدات أو خطوط الإنتاج، بل يشمل المعرفة التشغيلية والأنظمة الفنية وبرامج التدريب.

يتيح هذا تأهيل كوادر سعودية قادرة على إدارة عمليات التصنيع وفق أعلى المعايير العالمية، ويضمن استدامة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

المشروع سيوفر علاجات لنحو مليوني مريض في السعودية، حيث يخضع تصنيع الأدوية لإجراءات تنظيمية ورقابية دقيقة، تمر بمراحل متعددة من الاعتماد والتأهيل قبل الوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل.

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مساع لتوطين صناعة الأدوية الحيوية في السعودية

وصف الباجور الشراكة مع "تبوك للصناعات الدوائية" بأنه تختلف عن اتفاقيات التوريد التقليدية، لأنها تقوم على نقل جزء من سلسلة القيمة الدوائية إلى داخل السعودية عبر التصنيع والتعبئة وبناء القدرات التشغيلية، وليس الاكتفاء بتوريد المنتجات.

جاء اختيار تبوك لما تمتلكه من خبرة في التصنيع الدوائي وبنية صناعية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة.

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رئيس "ساندوز" في السعودية أوضح أن محفظة ساندوز العالمية تضم نحو 1300 دواء، فيما يتوافر حاليا نحو 200 دواء في السوق السعودية، الأمر الذي يتيح فرصا لتوطين مزيد من المنتجات خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عن أن العمل جار على دراسة توطين تصنيع الأدوية الحيوية، رغم تعقيد تقنياتها، نظرا لدورها في تعزيز الأمن الدوائي وخفض تكلفة العلاج.

قدّر الباجوري الإنفاق على هذه الفئة من الأدوية في السعودية يقدر بنحو 5 مليارات دولار، فيما يمكن أن تحقق الأدوية الحيوية المشابهة وفورات تراوح بين 30-40%، بما يدعم كفاءة الإنفاق الصحي ويوسع وصول المرضى إلى العلاج.

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الأولوية لتلبية احتياجات السوق السعودية

رئيس "ساندوز" في السعودية أوضح أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ستكون لتلبية احتياجات السوق السعودية، قبل التوسع في تصدير المنتجات المصنعة محليا إلى أسواق المنطقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة السعودية مركزا إقليميا للصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية.

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وأكد أن الاستثمار في السعودية لا يقتصر على توفير الأدوية، بل يمتد إلى نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية، بما يدعم تطوير قطاع دوائي أكثر استدامة وقدرة على تلبية الاحتياجات العلاجية المستقبلية.

تأسست "ساندوز" في سويسرا قبل 150 عاما، وهي مدرجة في البورصة السويسرية، ولها حضور في السوق السعودية منذ 50 عاما، فيما اتخذت السعودية قبل نحو 3 أعوام مقرا لمركزها الإقليمي لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

سجلت ساندوز مبيعات عالمية صافية بلغت 11.1 مليار دولار خلال 2025.