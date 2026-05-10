«ساما» يرفع عدد شركات خدمات المدفوعات المرخصة إلى 32 شركة

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» ترخيص شركة تطبيق دراهم للتقنية المالية لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات وتقديم خدمة معلومات الحساب، إحدى الخدمات المرتبطة بالمصرفية المفتوحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة إلى 32 شركة.

وأوضح «ساما» أن منح الترخيص جاء بعد نجاح الشركة في اجتياز فترة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي، وذلك في إطار جهوده لدعم وتمكين القطاع المالي، ورفع كفاءة ومرونة التعاملات المالية، إلى جانب تشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق، بما يعزز الشمول المالي ويوسّع نطاق وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.