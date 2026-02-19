"روشن" توقّع اتفاقيات إستراتيجية لبيع وتطوير أراضٍ في "سدرة" بـ 1.3 مليار ريال

أعلنت مجموعة روشن توقيع اتفاقيات إستراتيجية لبيع وتطوير أراضٍ بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليار ريال، بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المحليين، وذلك لتطوير مشاريع سكنية وتجارية داخل مجتمع "سدرة" شمال الرياض.

وتشمل الاتفاقيات تطوير مشاريع تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 72 ألف متر مربع، خُصصت لإقامة شقق سكنية ومرافق تجارية متنوعة ضمن المخطط العام لمجتمع "سدرة"، في خطوة تظهر توجه المجموعة نحو توسيع قاعدة شراكاتها الإستراتيجية بوصفها ركيزة أساسية لتسريع النمو وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.

وبموجب الاتفاقيات، وقّعت "روشن" عقدين مع الديار العربية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار ريال لتطوير أراضٍ تتجاوز مساحتها 55 ألف متر مربع، كما أبرمت اتفاقية مع الرمز العقارية بقيمة 262 مليون ريال لتطوير مساحة تزيد على 14 ألف متر مربع، إلى جانب اتفاقية مع طراز العربية لتطوير مرافق تجارية داخل المجتمع.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تنويع الخيارات السكنية والتجارية داخل " سدرة "، بما يعزز جاذبية المجتمع ويلبي تطلعات واحتياجات مختلف شرائح العملاء، عبر تطوير بيئات متكاملة تلتزم بأعلى المعايير العمرانية وجودة الحياة.

وتؤكد هذه الشراكات التزام "روشن" بدورها في قيادة التحول في القطاع العقاري من خلال تطوير وجهات ومجتمعات حيوية متكاملة، وإرساء منظومة تعاون فاعلة مع القطاع الخاص، ودعم المحتوى المحلي في جميع مشاريعها، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.