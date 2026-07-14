قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي إن أي تغيير في موازنة المجلس سيجري الإعلان عنه مسبقا.

وارش أكد سعيه إلى جعل قرارات المجلس بعيدة عن أي دور للسياسة أو الاعتبارات السياسية، مشيرا إلى أن الأسواق ستحصل على إشعار مسبق كافٍ بأي تغييرات تطرأ على ميزانية البنك، بحيث يتم عرضها وشرحها ومناقشتها.

وبينما قال إن آراءه بشأن الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي "معروفة جيدًا"، فقد عبر عن عدم رغبته في استباق القرارات التي ستتخذها "فرقة العمل الجديدة المعنية بالميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

وقال إن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي تشكل جزءًا من السياسة النقدية، وإنه يرغب في أن يتجنب الاحتياطي الفيدرالي التدخل في السياسة المالية.

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يرى المتداولون أن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر بات متساويا، إذ يشير الارتفاع المتجدد في أسعار النفط والتعليقات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي إلى تحرك سريع لكبح التضخم.

تشير تسعيرات أسواق المال أمس الاثنين، إلى أن المتداولين عززوا رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو، بعد سلسلة من ضربات أمريكا الجديدة على إيران.

عكست التسعيرات احتمالا بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة، ارتفاعا من 40% في وقت سابق من الجلسة، بعدما قال عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، إن صناع السياسة قد يحتاجون إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم الأساسي في الإشارة إلى ضغوط سعرية واسعة النطاق.

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