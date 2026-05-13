حرب إيران تدفع أوروبا لأعلى مستوى اعتماد على الغاز الأمريكي

يُتوقع أن يرتفع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الأمريكي إلى مستوى قياسي هذا العام، في ظل مساهمة الولايات المتحدة في تعويض الإمدادات المتراجعة من الشرق الأوسط، وفقاً لمركز أبحاث في مجال الطاقة.

ذكر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (the Institute for Energy Economics and Financial Analysis) في تقرير أن أوروبا قد تحصل على ثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي أكبر حصة على الإطلاق.

وقد تتفوق أمريكا على النرويج، التي تعد حالياً أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، من حيث إجمالي حصة الغاز.

في السنوات التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الغاز لديه لتجنب الاعتماد الشديد على مورد واحد.

أثبتت شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المنقولة بحراً أنها بديل حيوي لتدفقات الغاز عبر الأنابيب من روسيا، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين حذّروا من أن القارة تخاطر بالانتقال من تبعية مفرطة إلى أخرى.

كما أن ازدياد انكشاف الاتحاد الأوروبي على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية المتقلبة، يجعله عرضة لارتفاعات حادة في الأسعار خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية، كما هو الحال في الحرب الدائرة حالياً في إيران.

قالت آنا ماريا جالير-ماكاريويتز، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا لدى المعهد: "الغاز الطبيعي المسال أصبح نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية أمن الطاقة الأوروبية، ما يترك القارة عرضة لارتفاع أسعار الغاز وأشكال جديدة من اضطراب الإمدادات".

النرويج تبلغ سقف إنتاج الغاز

أصبحت النرويج أكبر مزوّد للغاز عبر الأنابيب لأوروبا بعد تراجع التدفقات الروسية في ظل حرب أوكرانيا، لكن الإمدادات النرويجية بلغت إلى حد كبير طاقتها القصوى، في حين يستمر نمو الإمدادات من الولايات المتحدة.

شكّلت النرويج 30% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في الربع الأول، تليها الولايات المتحدة مباشرة بنسبة 29%.

قالت جالير-ماكاريويتز إن إجمالي إمدادات الغاز من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قد يتجاوز إمدادات النرويج إذا واجه منتجو الغاز المسال القطريون انقطاعاً طويلاً بسبب حرب إيران.

طفرة صادرات أمريكا من الغاز

في العام الماضي، شكّلت الولايات المتحدة نحو 58% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا، وارتفعت هذه الحصة إلى 63% في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لتقرير المعهد.

أظهر التقرير أن الاتحاد الأوروبي وحده قد يستمد 80% من وارداته من الغاز المسال الأمريكي بحلول عام 2028.

كما تواصل روسيا تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، بل سجلت مستويات قياسية من التوريد في الربع الأول، على الرغم من أن الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.