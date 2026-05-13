حج بلا حقيبة.. 15 دقيقة فقط زمن معالجة رحلات جميع حجاج الخارج

للمرة الأولى، لن يحتاج جميع الحجاج القادمين إلى حمل أمتعتهم خلال موسم الحج هذا العام، لينخفض زمن معالجة رحلاتهم في مطارات الوصول إلى السعودية 15 دقيقة فقط بدلا من 120 دقيقة، بحسب ما أعلنته وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الحكومي للحديث عن استعدادات موسم الحج

الربيعة أكد أن خدمة الحجاج هذا العام تتم عبر منظومة متكاملة تضم أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل.

وأشار إلى تنفيذ 25 مشروعا تطويريا من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بزيادة بلغت 100% مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال إن منظومة الحج والعمر والزيارة شهدت نقلة نوعية عبر إنجاز أكثر من 100 مبادرة، أسهمت في تيسير الرحلة، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر.

الوزير أوضح أن تطبيق "نسك" المخصص لخدمة ضيوف الرحمن وصل عدد مستخدميه إلى 51 مليون مستخدم من مختلف دول العالم، فيما أتيحت الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج.

أكثر من 860 ألف حاج وصلوا إلى المملكة

وأشار وزير الحج والعمرة إلى وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن، منهم 820 ألفا عبر الجو، ونحو 35 ألفا عبر المنافذ البرية، وأكثر من 4 آلاف عبر البحر.

وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا عبر مبادرة طريق مكة 240 ألفا.

أكد الربيعة صدور التأشيرات لجميع الحجاج قبل الأول من شوال، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات السفر والوصول، مما أسهم في رفع وتيرة الاستعداد المبكر.

وأضاف أن تطبيق "حج بدون حقيبة" جرى تعميمه هذا العام على جميع حجاج الخارج للمرة الأولى، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة الحاج منذ لحظة وصوله إلى المملكة.

تجاوز عدد الخدمات التي يقدمها تطبيق نسك 130 خدمة رقمية هذا العام، بحيث يكون مرافقا للحجاج في كل خطوة، من التخطيط إلى إتمام الحج.

فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعا تطويريا، بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضي.

شملت المشاريع رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى، وإنشاء مناطق استراحة إضافية بمساحة 66 ألف متر مربع، وتظليل المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة تتجاوز 5 أضعاف مساحة العام الماضي، فضلا عن إقامة مخيمات وزراعة أكثر من 60 ألف شجرة.

تُنفذ مبادرة "طريق مكة" للعام الثامن عبر 17 منفذا في 10 دول، بعد أن استفاد منها أكثر من مليون حاج.

جاهزية إعلامية وتقنية شاملة

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن النسخة الثالثة ستعقد من ملتقى إعلام الحج في مكة، الذي سيضم جلسات حوارية ودورات تدريبية متخصصة، ومنصة للإيجازات الصحفية والشركات الإعلامية ومعرضا إبداعيا، بمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين العام والخاص.

العام الماضي بلغ صدى الحج عبر ما يقارب مادة إعلامية و8 ملايين تفاعل وأكثر من 10 مليارات وصول، بحسب الوزير.

وقال إن هذا الموسم سيغطيه أكثر من 150 وسيلة إعلام ، بمشاركة أكثر من 300 إعلامي محلي ودولي، وأكثر من 120 مسؤلا إعلاميا.

أكد الدوسري أن خطط تأمين حج 2026 تُدار بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن تغطية موسم الحج عبر شبكة الجيل الخامس بلغت 100%.

أكملت وزارة الإعلام جاهزيتها لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يزيد على 120 مليون رسالة نصية توعوية لضيوف الرحمن، بحسب الدوسري.

نفذت وزارة التجارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 33 ألف جولة رقابية استباقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قدرات صحية موسعة لخدمة ضيوف الرحمن

بدوره، قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن الطاقة السريرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج الحالي تجاوزت 20 ألف سرير.

وأضاف أن المشاعر المقدسة تضم أكثر من 3800 سرير و25 مركزا للرعاية الطارئة بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف، إلى جانب تشغيل 11 طائرة للإسعاف الجوي، ومشاركة 52 ألف ممارس صحي لتقديم الخدمات الطبية للحجاج.

وأشار إلى التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار لنقل العينات الطبية والأدوية، بما يدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

أكثر من 3 ملايين مقعد جوي للحجاج

وفي قطاع النقل، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر توفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات سعودية مرتبطة بنحو 300 مطار حول العالم.

وأوضح أن منظومة الطيران سخرت كامل طاقاتها التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج.

جرى إعداد 110 خطط تشغيل وطوارئ بمشاركة 46 ألف كادر لخدمة الحجاج.

الوزير أضاف أن أعمال الصيانة شملت أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق، إلى جانب التوسع في استخدام تقنية تبريد الطرق داخل المشاعر المقدسة.

خدمات بلدية وبيئية مكثفة

من جهته، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل تطوير شبكة بنية تحتية متقدمة تمتد على مساحة 4.6 مليون متر مربع لتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز الخدمات البيئية عبر أكثر من 88 ألف وحدة نظافة و3 آلاف آلية.

وأضاف أن منظومة الخدمات تضم 66 مركزا للخدمات، بينها 28 مركزا داخل المشاعر المقدسة و5 مختبرات للمياه والغذاء والمرافق، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة للبلاغات خلال موسم الحج دقيقة و13 ثانية فقط.

وزارة السياحة رفعت بدورها الطاقة الاستيعابية لمراكز الضيافة إلى أكثر من مليوني سرير في مكة المكرمة، وأكثر من 330 ألف سرير في المدينة المنورة، دعما لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج.



