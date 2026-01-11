الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

توصيل الطلبات في السعودية يسجل 124 مليون عملية خلال الربع الرابع بارتفاع 60%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 11 يناير 2026 20:41 |1 دقائق قراءة
توصيل الطلبات في السعودية يسجل 124 مليون عملية خلال الربع الرابع بارتفاع 60%


سجّل نشاط توصيل الطلبات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025 أداءً متقدمًا، بعد أن بلغ إجمالي عدد الطلبات أكثر من 124 مليون عملية طلب بارتفاع 60 % على أساس سنوي، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع والتوسع الذي يشهده خلال الفترة الماضية، بحسب الهيئة العامة للنقل.

أوضحت الهيئة أن هذا النمو يأتي في ظل التطور المتواصل في قطاع توصيل الطلبات في السعودية، إلى جانب دعم الابتكار في الخدمات اللوجستية، والتوسع في استخدام الحلول التقنية، وارتفاع الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بما أسهم ذلك في زيادة الطلب على الخدمات.

منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى

وأظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي عدد الطلبات خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 44.45%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.17%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.90%.

بلغت نسبة عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة نحو 4.95%، فيما سجلت منطقة عسير نسبة 3.31%، وجاءت بعدها منطقة القصيم بنسبة 2.62%، ثم منطقة تبوك بنسبة 1.81%، تلتها منطقة حائل بنسبة 1.67%، ثم منطقة جازان بنسبة 1.13%.

بينما بلغت النسب في كل من مناطق نجران، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة 0.68%، و0.61%، و0.49%، و0.21% لكل منهم.

