تطوير حزمة جديدة في مشروع حديقة الملك سلمان باستثمارات 3 مليارات ريال

كشفت مؤسسة حديقة الملك سلمان خلال مشاركتها في MIPIM 2026 بمدينة كان الفرنسية عن ترسية الحزمة الخامسة من مشروع الحديقة على تحالف تقوده شركة قولاغاصي للتطوير العقاري، لتطوير منطقة حضرية متعددة الاستخدامات داخل المشروع، وذلك ضمن برنامج الاستثمار العقاري الذي تنفذه المؤسسة، باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار).

وسيتم تنفيذ المشروع بدعم صندوق استثماري خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية السعودية وتديره شركة ملكية للاستثمار، ويضم في هيكله مستثمرين سعوديين ودوليين، فيما تشارك مؤسسة حديقة الملك سلمان بالأراضي ضمن هذا الهيكل الاستثماري، بينما يتولى شركاء القطاع الخاص والبنوك المحلية تمويل أعمال التطوير.

أعلنت المؤسسة خلال الحدث ذاته عن حزم استثمارية إضافية تتجاوز قيمتها 14.3 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) لتطوير عدد من المناطق داخل المخطط الشامل للحديقة، ما يرفع إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها في المشروع إلى أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) عبر خمس حزم رئيسة.

وبموجب الاتفاقية المقترحة، ستقود شركة قولاغاصي أعمال تطوير المشروع بالتعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، على مساحة مبنية تتجاوز مليون متر مربع، وتقع بمحاذاة محطة مترو حديقة الملك سلمان، ما يمنحها مستوى عالياً من الترابط وسهولة الوصول إلى مختلف أنحاء مدينة الرياض.

معايير عالمية في مجالي الاستدامة وجودة الحياة

ويتضمن المخطط تطوير منطقة حضرية ذات طابع سكني رئيس تمتد على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، وتضم نحو 3700 وحدة سكنية متعددة الفئات، ومرفقاً تعليمياً يخدم مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب نحو 300 وحدة فندقية وأكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، إضافة إلى متاجر للبيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ.

وسيُنفذ المشروع وفق معايير عالمية في مجالي الاستدامة وجودة الحياة، مع استهداف الحصول على شهادتي LEED وWELL للفئة الذهبية للأصول الرئيسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش أن استقطاب استثمار بهذا الحجم يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمشروع، ويعزز مسيرة الرياض نحو ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية. فيما أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قولاغاصي علي قولاغاصي أن المشروع يمثل التزاماً استثمارياً طويل الأمد لتطوير منطقة حضرية متكاملة تتماشى مع الإطار الحضري للمملكة.

إطلاق حزم استثمارية تتجاوز قيمتها 14.2 مليار ريال سعودي

كما أعلنت المؤسسة ترسية الحزمة الرابعة من برنامجها الاستثماري، بتحالف تقوده شركة رتال للتطوير العمراني لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بطابع سكني في قلب الحي الثقافي بالحديقة، وذلك ضمن برنامج الاستثمار العقاري الأوسع للمؤسسة.

ويأتي المشروع المُرتقب مدعومًا بصندوق استثماري تديره شركة الأول للاستثمار بقيمة إجمالية تتجاوز 3.2 مليارات ريال سعودي (850 مليون دولار), وأُنجزت الترسية في نوفمبر 2025م، فيما تعمل الأطراف حاليًا على استكمال الاتفاقيات النهائية.

وخلال MIPIM 2026 أعلنت المؤسسة أيضًا بأنه سيتم العمل على إطلاق حزم استثمارية تتجاوز قيمتها 14.2 مليار ريال سعودي (3.8 مليارات دولار) مع القطاع الخاص في عدة مناطق داخل الحديقة؛ مما يرفع إجمالي الاستثمارات المبرمة حتى الآن إلى أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) ضمن خمس حزم تطوير رئيسة.