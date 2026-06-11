تصعيد أمريكي إيراني والكويت والبحرين تتصدي لأهداف معادية

اتسعت تداعيات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران إلى عدد من دول المنطقة، مع تسجيل عمليات اعتراض صواريخ ورفع مستويات التأهب في الأردن والخليج، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

في البحرين، أطلقت صفارات الإنذار مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، كما أعلنت الدفاعات الجوية أنها تتعامل مع أهداف معادية، فيما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تتعامل مع أهداف جوية معادية، ما دعا هيئة الطيران المدني الكويتي إلى إغلاق أجواء البلاد مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية تنفيذ عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف وقواعد أمريكية في المنطقة، بالتزامن مع الضربات الأمريكية على مواقع داخل إيران.

مع استمرار تبادل التهديدات والعمليات العسكرية، تترقب المنطقة ما إذا كانت الساعات المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد أو عودة إلى المسار الدبلوماسي الذي يبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.