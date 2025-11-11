يتوقع تشغيل مهابط للمروحيات والطيران الكهربائي في الحرمين موسم الحج المقبل، بحسب ماذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس غازي الشهراني.

وقال الشهراني، إنه تم تأسيس مهابط جديدة ضمن التوسعة الجديدة لغرض الإخلاء الطبي للحالات الطارئة للمستشفيات القريبة في حال ازدحام المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن توقيع اتفاقية دراسة مع شركة تجمع مطارات الثاني، لدراسة وتطوير حلول التنقل الجوي المتقدم للإخلاء الطبي وحالات الطوارئ في الحرمين الشريفين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الميدانية وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

الشهراني أشار إلى أنه كانت هناك حاجة إلى عمل دراسة معمقة للتوصل إلى الخطة والمسارات وخطط الاحتياج، حتى يتم تشغيلها في المواسم ذات الأهمية كالعمرة والحج.

وقال إنه يوجد في الحرم المكي مهبطان، وفي الحرم النبوي توجد مهابط قريبة من المسجد النبوي على رؤوس الفنادق، لكن التركيز حاليا في الدراسة على الحرم المكي، نظرا لوجود الحشود الكبيرة أثناء المواسم التي قد تشهد حالات طارئة لا يمكن معالجتها بمسارات الإخلاء الطبيعية.

وشركة تجمع مطارات الثاني تُعد من أبرز مشغلي المطارات في المملكة، حيث تدير وتشغّل 22 مطارًا مسهمة في دعم منظومة النقل الجوي الوطني وتطوير حلول التنقل المتقدمة، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

أفاد بأن هناك أيضا اتفاقية للتحول الرقمي في الخدمات، حيث تم العمل على مجموعة كبيرة من مؤشرات الأداء بما يقارب 241 مؤشرا وربطها ببعض الأنظمة ذات العلاقة، وبدأ العمل عليها خلال الفترة الماضية وقريبا سيتم التوسع في مراكز التحكم لخدمة الحرمين المكي والنبوي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الحج في جدة، حيث سلط الضوء خلال جلسته الحوارية على جهود الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين عبر مشاريع التوسعة والتنظيم والإرشاد وتكامل الخدمات بين الحرمين والرؤية المستقبلية لتيسير الوصول والتنقل.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة سبل تعزيز التكامل بين الجانبين في مجالات تهيئة دراسة وترخيص تشغيل مهابط الطائرات في الحرمين الشريفين، بما يشمل المروحيات والطيران الكهربائي لتطوير منظومة النقل الجوي الذكي للإخلاء الطبي وحالات الطوارئ، وتنظيم حركة تنقلات ضيوف الرحمن.