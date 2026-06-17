تسارع التضخم في منطقة اليورو يعقد حسابات الفائدة الأوروبية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال مايو بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.0% في أبريل، ما يعقد حسابات السياسات المالية لدى قادة دول المنطقة بالتزامن مع ضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

البيانات التي أعلنها التكتل اليوم أظهرت، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي مقابل 2.2% في الشهر السابق.

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يعزز تسارع التضخم مبررات قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الضغوط السعرية داخل اقتصادات المنطقة.

ويأتي ذلك بعد دورة طويلة من التشديد النقدي انتهجها البنك منذ عام 2022 بهدف احتواء موجة التضخم التي أعقبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

تراجع أسعار الطاقة يربك التوقعات

في المقابل، قد يؤدي انخفاض أسعار الطاقة عقب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

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ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة اليورو التي تأثرت خلال السنوات الماضية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما يجعل مسار التضخم المستقبلي وقرارات الفائدة الأوروبية أكثر صعوبة في التنبؤ خلال الأشهر المقبلة.