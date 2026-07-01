جنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من 1.4 مليار دولار من استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة والعملات الرقمية الترفيهية خلال العام الماضي، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن إفصاح مالي لإمبراطوريته التجارية.

ترمب أفاد أيضا بأنه تلقى 10 تذاكر لحضور نهائيات كأس العالم في يوليو من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "لفيفا" جياني إنفانتينو، تقدر قيمتها بـ 15 ألف دولار.

تلقى الرئيس الأمريكي كذلك 10 تذاكر لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس من الراعي رولكس بقيمة 25 ألف دولار، و10 تذاكر لمباراة السوبر بول LIX في نيو أورليانز تقدر قيمتها بـ 50 ألف دولار.