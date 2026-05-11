ترمب يتجه لإلغاء الضريبة على البنزين في أمريكا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية "لفترة من الوقت"، بحسب ما نقله مراسل شبكة "سي بي إس" (CBS) في منشور على منصة "إكس" (X).

وأفادت "سي بي إس" بأن التصريحات جاءت خلال مقابلة هاتفية مع ترمب، الذي قال: "أعتقد أنها فكرة رائعة".

ترمب أضاف: "سنلغي ضريبة البنزين لفترة من الوقت، وعندما ينخفض سعر البنزين، سنسمح لها بالعودة تدريجياً".

وتجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستوى 4.50 دولار للغالون للمرة الأولى منذ يوليو 2022، مواصلة ارتفاعها مع تعرض السائقين في البلاد لمزيد من الضغوط نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

ارتفع متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي الخالي من الرصاص على مستوى الولايات المتحدة إلى 4.54 دولار للغالون الثلاثاء، بحسب بيانات رابطة السيارات الأمريكية، ليصبح أقل بنحو 50 سنتاً فقط من المستوى القياسي البالغ 5.01 دولار المسجل في يونيو 2022.

وعلى أساس موسمي، تعد الأسعار حالياً الأعلى على الإطلاق لهذه الفترة من العام.

كان الرئيس دونالد ترمب قد تعهد مراراً بانخفاض أسعار الوقود بعد انتهاء الحرب مع إيران، لكن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة أطول يزيد المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. كما تمثل تكاليف الوقود المرتفعة تحدياً لحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسورم، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.