ترمب يأمر برسوم جمركية جديدة على الأدوية ويعيد هيكلة رسوم المعادن

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس بفرض رسوم جمركية جديدة على أدوية معيّنة وإعادة هيكلة الرسوم على المعادن، مؤكدا تمسكه بتوجهه التجاري بعد عام من إشعال حروب تجارية مع معظم شركاء واشنطن.

القرار يمنح شركات الأدوية الكبرى 120 يوما للامتثال لما يسمى بـ"خطط نقل الإنتاج" داخل الولايات المتحدة، بينما تحصل الشركات الأصغر على مهلة تصل إلى 180 يوما، كما سيتم فرض رسوم 100% على الأدوية المصنوعة في الخارج ما لم تبرم الدول المعنية اتفاقيات تجارية أو تقوم الشركات ببناء مصانع في الولايات المتحدة. ستستفيد الشركات التي تستكمل بناء مصانعها قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية من رسوم مخفّضة 20%، بحسب "الفرنسية".

ويفاقم ترمب بقراريه الأخيرين الضغط على شركات الأدوية لصناعة مزيد منها في الولايات المتحدة، بينما يستهدف الشركات التي يتّهمها المسؤولون بـ"التلاعب بشكل مصطنع" بأسعار المعادن.

المنتجات النهائية التي تتضمن كميّات كبيرة من الصلب والألمنيوم والنحاس ستخضع لرسوم جمركية أقل نسبتها 25% على قيمتها الكاملة بدلا من احتساب الرسوم بناء على كميّات المعادن التي تتضمنها، في خطوة تهدف لتبسيط نطام معقد على الشركات.

يأتي القراران في ذكرى ما يطلق عليه ترمب "يوم التحرير" عندما أعلن رسوما جمركية عديدة على سلع من عشرات الاقتصادات العام الماضي، ما أحدث هزّة في أسواق المال وعطّل سلاسل الإمداد.

ورغم إصدار المحكمة العليا قرارات ضد هذه الرسوم العالمية في فبراير، إلا أن ترمب يسعى لإعادة فرضها بطرق أخرى.

تم استثناء دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا من هذه الخطة الجديدة، وستخضع لرسوم أقل بنسبة 15% على الأدوية، فيما تتمتع بريطانيا بإعفاء لمدة 3 سنوات ضمن اتفاق أوسع.