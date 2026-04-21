ترمب والجمهوريون يكدسون مليار دولار نقداً قبل انتخابات التجديد النصفي

جمعت لجنة العمل السياسي الفائقة التابعة للرئيس دونالد ترمب 35.6 مليون دولار في مارس، ضمن صندوق انتخابي بقيمة مليار دولار جمعه هو وحزبه، بينما يسعيان إلى تحدي التاريخ عبر الاحتفاظ بالأغلبيات الجمهورية في الكونغرس في بيئة انتخابية تزداد صعوبة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

قدمت المليارديرة ديان هندريكس، وهي متبرعة جمهورية منذ فترة طويلة وألقت كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري لعام 2024، معظم هذا الإجمالي؛ إذ بلغ ما قدمته 25 مليون دولار، وفقاً لإفصاح لجنة "ماغا إنك" (MAGA Inc) لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية. وتبرع كل من رواد أعمال رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز بـ3 ملايين دولار.

قدمت "يوتشا ديهي وينتون نيشن" (Yocha Dehe Wintun Nation)، وهي منظمة قبلية مقرها في كاليفورنيا، مليوني دولار. كما قدمت وحدة تابعة لشركة "جيو غروب" (GEO Group Inc)، مشغل السجون والمتعاقد الفيدرالي الذي تشمل قائمة عملائه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، مليون دولار، وفقاً لإيداع لجنة الانتخابات الفيدرالية الذي صدر يوم الإثنين.

يأتي تدفق الأموال بينما تظهر استطلاعات الرأي تراجع تماسك ائتلاف ترمب الذي تأسس في 2024. وبينما ينجح الحزب غير الحاكم في واشنطن تاريخياً في قلب مقاعد في مجلس النواب، يرى الديمقراطيون على نحو متزايد مساراً للفوز بمجلس الشيوخ أيضاً. وحوّل "تقرير كوك بوليتيكال" هذا الشهر أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ باتجاه الديمقراطيين، فيما يتفوق مرشحو الحزب في ثلاثة من هذه السباقات على منافسيهم الجمهوريين بفوارق واسعة في جمع التبرعات.

رغم المخزون المالي الكبير، ظل إنفاق لجنة "ماغا إنك" محدوداً حتى الآن. فقد ضخّت 1.7 مليون دولار في انتخابات خاصة لمجلس النواب في تينيسي العام الماضي لدعم ترشح مات فان إبس في دائرة ظلت منذ فترة طويلة جمهورية بقوة. ولم تنفق سوى 17900 دولار في 2026، دعماً لكلاي فولر في سباق مزدحم بولاية جورجيا لملء مقعد النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين. وفاز فولر بجولة الإعادة في أبريل.

يثير الإنفاق المحدود من "ماغا إنك" حتى الآن تساؤلات بشأن مدى استعداد ترمب لإنفاق أمواله إذا رأى أن الجمهوريين غير مرجح أن يحافظوا على أغلبيتهم. ولجنة العمل السياسي الفائقة غير ملزمة بإنفاق جميع أموالها. وإذا احتفظت بأموالها، فيمكنها التبرع بها إلى منظمات غير ربحية، بما في ذلك مكتبة ترمب الرئاسية، ومجموعات أخرى تروج لإرث الرئيس وأجندته.

مخزون مالي ضخم

بنت لجان الحزب الجمهوري ولجان العمل السياسي الفائقة المتحالفة معها في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المجموعات المرتبطة بترمب ولجنة "ماغا إنك" الفائقة، مخزوناً مالياً ضخماً بلغ مليار دولار بنهاية الربع الأول، ما يمنحها تقدماً واسعاً على المجموعات المكافئة لدى الديمقراطيين، التي تمتلك 261 مليون دولار. ولا يأخذ هذا الرقم في الحسبان ديوناً بقيمة 18 مليون دولار تكبدتها اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي لا تملك في رصيدها المصرفي سوى 14 مليون دولار.

منذ الخسائر الديمقراطية الكبيرة في 2024، تردد بعض كبار المتبرعين في فتح محافظهم مجدداً؛ إذ يشعر كثيرون بالإحباط بعد استثمارهم بكثافة في المحاولة الفاشلة لانتخاب كامالا هاريس رئيسة.

رغم تمتع الحزب الجمهوري بميزة مالية، فإن جزءاً كبيراً منها تراكم في لجان عمل سياسي فائقة لا تستطيع التنسيق المباشر للإعلانات مع الحملات، بينما يجمع المرشحون الديمقراطيون مجتمعين أموالاً أكثر من الجمهوريين، بحسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وجمعت "آكت بلو" (ActBlue) 568 مليون دولار في الربع الأول، وهو مبلغ قياسي لآلة المتبرعين الصغار التابعة للحزب الديمقراطي.

كيانات ترمب

تحتفظ كيانات ترمب بنحو 550 مليون دولار، أي أكثر من نصف المليار دولار الموجود في خزائن الحزب الجمهوري، وذلك عبر لجان العمل السياسي القيادية التابعة له، ولجنته الفائقة، ولجان جمع التبرعات المشتركة، واللجنة الوطنية الجمهورية، التي تستحوذ على 117 مليون دولار من الإجمالي. وتملك لجنة ترمب الفائقة، التي لديها 348 مليون دولار نقداً متاحاً، أكبر رصيد مصرفي.

رغم اعتماد ترمب بدرجة أكبر بكثير على كبار المتبرعين قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ استحوذ ثمانية متبرعين فقط على حصيلة لجنته الفائقة في مارس، فإنه يواصل جمع الأموال من قاعدته الوفية من المساهمين الأصغر حجماً. وجمع الكيان التابع لترمب الذي يركز على المتبرعين الصغار 11.7 مليون دولار في الربع الأول من 2026.