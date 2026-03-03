ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وسألتقي خامنئ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على عدم امتلاك ​سلاح نووي، بحسب مقابلة في بودكاست "بود فورس وان" لصالح "نيويورك بوست" اليوم.

وذكر ترمب أنه سيلتقي على الأرجح مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئيي في مرحلة ما، إذا سارت الأمور على ما يرام.

وردا على ‌سؤال حول انخراط ​خامنئي ‌في ⁠المحادثات ​مع الولايات المتحدة ⁠لإنهاء الأعمال القتالية، قال ترامب "إنه مشارك، بكل تأكيد... أعتقد أنهم يكنون له احتراما كبيرا".

ولم يظهر مجتبى علنا منذ أن خلف والده آية الله علي خامنئي الذي قُتل في هجوم على مقر إقامته مطلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير.

وأكد مسؤولون إيرانيون وأميركيون أن مجتبى أصيب بشكل بالغ في الضربات كذلك.

وبدأ الصراع بغارات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وأدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

ترمب أضاف، أنه سمع أن خامنئي ليس على ما يرام لكنه يبدي موافقاته على أمور خلال ⁠المفاوضات. وأشار أيضا إلى أنه ‌لم يحظ "بشرف ‌لقائه".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الحرب على إيران نجحت لأن الجيش الإيراني قد هُزم.

وقال ترامب في المقابلة "حققنا نجاحا كبيرا في إيران... سنرى ما سيحدث. نحن نعمل على التوصل إلى اتفاق، وهذا أمر جيد. وإن لم يتم، فلا بأس أيضا. سنفعل العكس".

ولا تحظى الحرب بتأييد ⁠كبير ⁠بين الأمريكيين قبل شهور من انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر.