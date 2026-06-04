تدشين أول شاحنة نقل ثقيل هيدروجينية ذاتية القيادة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بالهيدروجين ومزوّدة بتقنيات القيادة الذاتية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم توجهات المملكة نحو تبني حلول النقل المستدامة والتقنيات المتقدمة.

وأكدت الهيئة أن الشاحنة الجديدة تسهم في رفع مستويات السلامة التشغيلية من خلال أنظمة القيادة الذاتية المتطورة، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات النقل الثقيل.

وأوضحت أن المركبة تعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الذكية، بما يتيح تحسين عمليات القيادة وإدارة الرحلات ومراقبة الأداء التشغيلي بشكل مستمر.

يأتي تدشين الشاحنة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل في المملكة ورفع كفاءته البيئية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام وقود الهيدروجين بوصفه أحد البدائل منخفضة الانبعاثات للوقود التقليدي، خاصة في قطاع الشاحنات الثقيلة الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.

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ويُنظر إلى الهيدروجين باعتباره خياراً واعداً لإزالة الكربون من أنشطة النقل والشحن لمسافات طويلة، نظراً لقدرته على توفير مدى تشغيلي مرتفع وسرعة في التزود بالطاقة مقارنة ببعض التقنيات الأخرى.

تعزيز التحول التقني في قطاع النقل

كما يعكس المشروع توجه المملكة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وتشهد صناعة النقل عالمياً توسعاً متسارعاً في تطوير الشاحنات ذاتية القيادة، حيث تراهن الشركات المصنعة والجهات التنظيمية على هذه التقنيات للحد من الحوادث المرورية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

تسعى السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى تسريع تبني حلول النقل النظيف وتقنيات المركبات الذكية ضمن برامج التحول الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يدعم مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.