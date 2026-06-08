تحالف سعودي – عالمي يفوز بتنفيذ سكة حديد ترتبط بصناعية الدمام الثانية

أرست الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع خط السكة الحديد الذي يربط المدينة الصناعية الثانية في الدمام، على تحالف يضم شركة OHL Arabia، الذراع السعودية لمجموعة OHLA العالمية، وشركة حسن علام للإنشاءات – السعودية المحدودة.

ويأتي المشروع ضمن جهود «سار» لتوسيع شبكة السكك الحديدية وتعزيز تكامل منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما يدعم النمو الصناعي ويرفع كفاءة حركة الشحن.

وسيتولى التحالف تنفيذ كامل نطاق الأعمال المدنية وأعمال السكك الحديدية للمشروع، والتي تشمل إنشاء خط سكة حديد أحادي المسار بطول 22.7 كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الترابية وأعمال البنية التحتية المرتبطة بالمسار.

ويستهدف المشروع توفير ربط مباشر وفعال بين المدينة الصناعية الثانية في الدمام وشبكة السكك الحديدية الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليص أوقات النقل.

جسور استراتيجية وأنظمة تشغيل متقدمة

ويتضمن المشروع تنفيذ عدد من المنشآت الهندسية الرئيسة، أبرزها إنشاء جسر بطول 265 مترًا فوق الطريق السريع HW615، إلى جانب جسر آخر بطول 118 مترًا فوق ممر خطوط أنابيب أرامكو.

كما تشمل الأعمال تنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات الحديثة، إضافة إلى التكامل مع شبكة الكهرباء لضمان ربط الخط الجديد بالشبكة اللوجستية القائمة وفق أعلى المعايير التشغيلية والفنية.

دعم الشحن وتكامل المناطق الصناعية

يمثل المشروع خطوة جديدة ضمن خطط المملكة لتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور السكك الحديدية في دعم حركة الشحن ونقل البضائع بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الربط بين المنشآت الصناعية وشبكات النقل الوطنية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويخفض تكاليف النقل.

ضمن مستهدفات رؤية 2030

يأتي المشروع في إطار التوسع المستمر لشبكة السكك الحديدية السعودية، التي تعد أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

كما يعكس المشروع توجه المملكة نحو الاستثمار في البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز تكامل مختلف أنماط النقل لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.