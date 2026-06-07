تحالف سعودي صيني لإنشاء مصنع للدراجات الكهربائية في الدمام

تتجه مجموعة "فيجو جروب" السعودية، المتخصصة في صناعة الدراجات الكهربائية، إلى الدخول في تحالف إستراتيجي لإنشاء مصنع سعودي في مدينة الدمام، بالشراكة مع 5 مصانع في الصين، وفق ما ذكره لـ ‫"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السبيعي.

المصنع الجديد يهدف إلى تلبية الطلبين المحلي والعالمي على منتجات "فيجو"، بالتعاون مع بنك التصدير والإستيراد السعودي، لتعزيز تصدير العلامة التجارية والمنتج السعودي إلى الأسواق العالمية، بحسب السبيعي.

أعلن كذلك افتتاح أول فرع للشركة في السعودية، بالشراكة مع وكيل "هارلي ديفيدسون" في الرياض وبقية مناطق السعودية.

وأشار رئيس "فيجو" إلى أن الشركة تمتلك محفظة منتجات تتجاوز 30 منتجاً متنوعاً، ودشنت خلال أمس آخر إصداراتها من "الدراجة الفضائية" المتخصصة بالطاقة الكهربائية.

يتميز هذا الإصدار بتقنيات متقدمة وسرعة تصل إلى 100 كيلومتر، ويبدأ سعرها من 15 ألف ريال.

ارتفاع كبير في الطلب

تشهد السعودية ارتفاعا في الطلب على دراجات التوصيل، مع توسع الشركات في توصيل الطعام والبضائع.

تجاوز قطاع توصيل الطلبات في البلاد 118 مليون طلب خلال الربع الأول من 2026 بارتفاع 49% على أساس سنوي.

استحوذت الرياض لوحدها على نحو 44% من طلبات التوصيل.

السبيعي قال: "تملك فيجو التقنية، والمنتج الذي يوفر على شركات التوصيل وخدمات الميل الأخير منتجاً محوكماً يقلل انبعاثات الكربون".

خطط للتوسع في المستقبل

فيما يتعلق بخطط التوسع، قال السبيعي إن افتتاح الفرع في السعودية يمثل أول حضور للشركة في المملكة، مضيفا أن المجموعة تعتزم افتتاح فروع أخرى في مدن سعودية مختلفة.

رئيس "فيجو" أشار كذلك إلى افتتاح فرع في مدينة إيوا الصينية قبل بداية العام الجاري، إلى جانب شراكات وفروع جديدة في البحرين والأردن سيُعلن عنها قريبا.

وأوضح أن أسعار منتجات "فيجو" تراوح بين 7500 ريال و80 ألف ريال، بحسب المواصفات والتجهيزات.

الشركة وقعت في معرض "صنع في السعودية" أكثر من اتفاقية تصدير منها إلى سوريا واتفاقيات توريد لأسواق عالمية، مع توقعات بأرقام مبيعات كبيرة مقبلة.