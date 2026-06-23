تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين، بعدما أثرت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا على الأصول عالية المخاطر. وانخفضت العملة المشفرة الأصلية 3.9% لتسجل 61,877 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو. لكنها قلّصت بعض خسائرها لتتداول حول مستوى 62,400 دولار عند الساعة العاشرة صباحاً في لندن.

كما تراجعت عملات مشفرة أخرى، إذ هبطت إيثريوم 5.6%، وهبطت سولانا و"إكس آر بي" بنسبة 6.4% و3.3% على التوالي.

يعكس تراجع بيتكوين الهبوط الذي بدأ في أسهم شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة يوم الإثنين، مع عودة المخاوف بشأن الإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي.

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تلقي هذه الأجواء القاتمة بظلالها على شركات مثل "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وذلك بعد فترة وجيزة من طرحها العام الأولي القياسي الذي شهدته في وقت سابق من هذا الشهر.

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تراجعت العقود المستقبلية لمؤشر "ناسداك 100" بنحو 2.5% يوم الثلاثاء. كانت بيتكوين قد هبطت لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار في أوائل شهر يونيو قبل أن تعاود التعافي، إلا أنها قضت معظم أيام الشهر تتداول تحت حاجز 65 ألف دولار.

أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات خارجة بلغت 2.4 مليار دولار منذ بداية يونيو.