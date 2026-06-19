بيتكوين تهبط قرب 62 ألف دولار وسط قلق بشأن أسهم "ستراتيجي" والفائدة

واصلت "بيتكوين" تراجعها نحو مستوى 60 ألف دولار، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب آلية التمويل لدى شركة "ستراتيجي" (Strategy)، إلى جانب قلق الأسواق من رفع أسعار الفائدة، بما يضغط على الطلب على الأصول عالية المخاطر.

كانت أكبر عملة مشفرة قد هبطت دون هذا المستوى قبل أسبوعين للمرة الأولى منذ أواخر 2024. وتراجعت العملة بنسبة 3.4% لتصل إلى 62184 دولاراً يوم الخميس، لتفقد نحو 50% من قيمتها منذ بلوغها مستوى قياسي في أكتوبر من العام نفسه.

وانصب تركيز المتداولين على سعر أسهم "سترتش" (Stretch) الممتازة التابعة لـ"ستراتيجي"، وهي أداة تمويل تستخدمها أكبر شركة مشترية لعملة "بيتكوين" بين الشركات لتمويل مشترياتها الأخيرة. وانخفض سعر هذه الأسهم دون قيمتها الاسمية، ما جعل بيعها غير مجدٍ للشركة التي يقودها مايكل سايلور. وكان سايلور قد أثار قلق السوق في بداية الشهر بعدما باع كمية صغيرة من "بتكوين"، بعد أعوام من دعوة حائزيها إلى عدم بيع عملاتهم المشفرة.

قال جوشوا ليم، الرئيس العالمي المشارك للأسواق لدى "فالكون إكس" (FalconX): "تتركز الأنظار على سعر أسهم ستريتش بوصفه مؤشراً لضغوط السوق على ستراتيجي. ويُرجح أن تختبر السوق مدى تمسك الشركة بمواصلة شراء بتكوين، بدلاً من بيع حصة من حيازاتها لتعزيز الاحتياطيات النقدية وتمديد قدرتها على دفع توزيعات أسهم ستريتش".

"ستراتيجي" تحت ضغط التمويل

بينما تواصل الأسواق الأوسع الصعود بدعم من تفاؤل على أكثر من جبهة، بقيت "بيتكوين" وعملات مشفرة أصغر مثل "إيثر" و"سولانا" تحت الضغط هذا الأسبوع.

وقال ليم: "هناك أيضاً مسألة توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، وتأثيرها في بتكوين وغيرها من الأصول عالية المخاطر. هذا يفرض بيئة صعبة".

كتبت "كيو سي بي كابيتال" (QCP Capital) في مذكرة أن ضعف الأداء يعود جزئياً إلى مخاوف من اضطرار "ستراتيجي" إلى بيع مزيد من "بيتكوين" لتمويل توزيعات الأرباح، خصوصاً بعد إعادة شراء سنداتها الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في 2029 بقيمة 1.5 مليار دولار.

صُممت الأسهم الممتازة لتكون أداة لجمع رأس المال؛ إذ تبيع "ستراتيجي" هذه الأوراق المالية بقيمة اسمية تبلغ 100 دولار، ثم تستخدم الحصيلة فوراً في شراء "بيتكوين"، بينما يحصل المستثمرون على توزيعات سنوية بعائد من خانة العشرات. غير أن هذه الأوراق لم تتداول عند مستوى 100 دولار منذ 15 مايو، تاريخ استحقاق توزيعات الشهر الماضي. ومع هبوطها دون القيمة الاسمية، تصبح الشركة فعلياً أمام تمويل بخسارة، لأنها تدفع عائداً فعلياً أعلى. وتراجع السعر لفترة وجيزة إلى ما دون 83 دولاراً يوم الخميس. فيما لم ترد "ستراتيجي" على طلب للتعليق.

"ستراتيجي" تحتاج لبيع المزيد من بيتكوي

قال جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في "أركا" (Arca)، إن على "ستراتيجي" بيع كمية "هائلة" من "بتكوين" أو من أسهمها العادية لإعادة الأسهم الممتازة قرب قيمتها الاسمية، وإلا فإنها "ستواصل رؤية أجزاء هيكلها الرأسمالي تتآكل بفعل انعدام اليقين" الذي أثارته.

ويتوقع دورمان أن تواصل الشركة بيع كميات محدودة من أسهمها العادية شهرياً.

هبطت أسهم "ستراتيجي" 3.5% يوم الخميس، لتتراجع بنحو 14% منذ إغلاق الاثنين، بينما فقد السهم 70% من قيمته خلال العام الماضي.