الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
الأخبار

"بنية" التابعة لـ "العقارية" السعودية تتفق على تسهيلات بـ 550 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 11 يناير 2026 11:23 |1 دقائق قراءة
وقعت الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 550 مليون ريال من مصرف الإنماء، وفقا لما أعلنته الشركة الأم "العقارية" في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الأحد.

تصل مدة التمويل إلى سنة واحدة قابلة للتجديد، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية بضمان سند لأمر، وذلك وفقًا لشروط وأحكام التسهيلات الائتمانية المعتمدة من المصرف.

الهدف من التمويل هو دعم عمليات المشاريع التشغيلية وزيادة المقدرة الائتمانية للشركة في تمويل المشاريع المستقبلية.

"بنية" إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، وتملك "العقارية" 60% منها.

تختص الشركة بإنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيرها، وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية و تمديدات الشبكات.

التعريفات
اقتصادالسعوديةعقاراتتداولتمويل
