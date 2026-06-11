بنك "D360" الرقمي يعتزم زيادة رأسماله عبر جمع ما يصل إلى 400 مليون دولار

يسعى " بنك D360 " الرقمي المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة و"دراية المالية" إلى زيادة رأسماله عبر جمع ما يصل إلى 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال) لتمويل خططه التوسعية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

قالت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هوياتها، إن البنك قد حصل على موافقة الجمعية العمومية لزيادة رأس المال اليوم الخميس.

كما كشفت أن التقييم الأخير للبنك يبلغ 1.2 مليار دولار قبل الزيادة المرتقبة.

أضافت المصادر أن البنك قد تلقى بالفعل اهتماماً من عدد من المستثمرين المحليين والدوليين، دون أن تكشف عن هوية أي منهم.

تعكس قدرة "D360" على زيادة رأس المال خلال حرب إيران ثقة المستثمرين في البنك وخططه التوسعية، وفي متانة القطاع المصرفي السعودي واقتصاد المملكة بصورة عامة.

كان صندوق النقد الدولي قد أكد في بيان هذا الشهر على تمتع "القطاع المصرفي بقدرة كبيرة على اجتياز الصدمة الحالية بفضل قوة احتياطيات رأس المال والسيولة".

يعتزم البنك، والذي أعلن عن بدء عملياته التجارية في ديسمبر 2024، توجيه الاستثمار الجديد لتمويل توسعه في الإقراض، والذي يركز في المرحلة الحالية على الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية لشركات التكنولوجيا المالية، بحسب المصادر.

يُعد "D360" أحد أسرع المصارف نمواً في السعودية، إذ تشير المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى نمو عملاءه إلى 2.9 مليون عميل بين يناير 2025 وحتى مايو من العام الحالي، وهو ما يجعله سادس أكبر بنك في المملكة من حيث عدد العملاء، بحسب المصادر.

كما بلغت قيمة الودائع التي جمعها البنك خلال نفس الفترة 3.3 مليار ريال.