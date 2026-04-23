بلغ 400 ألف.. نمو عدد الأطباء السعوديين المصنفين 295% منذ 2015

تجاوز عدد الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 800 ألف ممارس، بينهم أكثر من 460 ألف سعودي، وفقا لبيانات المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة، التي أعلنت اليوم الخميس.

نسبة الأطباء السعوديين ارتفعت من 31% عام 2018 إلى 40% هذا العام.

ونما عدد الأطباء السعوديين المصنفين 295% منذ عام 2015.

عدد الممارسين السعوديين في طب الأسنان تجاوز 32 ألفا بنمو 357% منذ عام 2015.

معدل أطباء الأسنان ارتفع إلى 107.6 طبيب لكل 100 ألف نسمة.

110 آلاف سعودي وسعودية في التمريض والصيدلة

عدد الممارسين في مهن التمريض والقبالة 290 ألفا، منهم 110 آلاف سعودي، وفقا لبيانات المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نسبة السعوديين في مهن التمريض ارتفعت من 30% عام 2018 إلى 38% هذا العام.

عدد الصيادلة السعوديين تجاوز 25000، ونسبتهم ارتفعت من 32% عام 2018 إلى 52% العام الجاري.

سُجلت أعلى زيادة في نسب الممارسين الصحيين السعوديين في مهن العلوم الطبية عند 87% من إجمالي 247 ألف ممارس.

نمو أعداد السعوديين في مهن العلوم الطبية 179% منذ عام 2015.