بيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين

هبطت عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ نحو شهرين، مع تزايد المخاوف المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تأثير عملية بيع نادرة للعملة نفذتها شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc)، ما زاد الضغوط على معنويات المستثمرين الهشة.

تراجعت بتكوين بنسبة وصلت إلى 2.4% خلال التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 69660 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 8 أبريل. كما تعرضت العملات المشفرة الأخرى لضغوط مماثلة، إذ انخفضت أسعار إيثريوم وسولانا وعدد من الرموز الرقمية الأخرى.

قالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس" (Orbit Markets): "حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى جانب القلق بشأن آفاق شركة (ستراتيجي) لتخزين العملة المشفرة تضغط بقوة على بتكوين".

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وكشفت شركة "ستراتيجي"، التي يقودها مايكل سايلور، يوم الاثنين عن أول عملية بيع لبتكوين منذ أواخر عام 2022، إذ تخلصت من عملات بقيمة تقارب 2.5 مليون دولار، في خطوة رمزية تمثل خروجاً عن النهج المتشدد الذي جعل الشركة واحدة من أكبر المشترين للعملة في السوق.

ويأتي تهديد آخر لبتكوين من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، التي ساهمت في دفع الأسعار إلى الارتفاع عند إطلاقها قبل أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن صناديق بتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة لليوم الحادي عشر على التوالي، وهو أطول مسلسل سحب على الإطلاق، مع قيام المستثمرين بسحب ما يقرب من 3.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقال شون ماكنولتي، رئيس تداول المشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "فالكون إكس" (FalconX): "إغلاق يومي أو أسبوعي مؤكد دون مستوى 70 ألف دولار سيُعد تحولاً هيكلياً في السوق، وليس مجرد رد فعل على العناوين الإخبارية".