"باب رزق جميل" تطلق منصة تهدف إلى المساهمة في تقنين البطالة في السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أطلقت "باب رزق جميل" منصة سعودية للتوظيف المتكامل (السوبرهب) لتقدم عددا كبيرا من أنواع العمل للشباب والشابات السعوديين سواء عملا كاملا أو عملا جزئيا أو عملا يوميا والعمل عن بعد وأيضا العمل الحر بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" عضو مجلس أمناء مجتمع جميل السعودية والمديرة التنفيذية لباب رزق جميل الدكتورة مي طيبة.

وأشارت إلى أن المنصة تستخدم أساليب الذكاء الاصطناعي في عملية الفلترة والربط ما بين الشباب المتقدمين للعمل وما بين الشركات التي تستهدف وظائف لمهارات معينة وذلك لتوفير الوقت والجهد بشكل أكبر.

وبينت بأن الهدف من المنصة بأن تكون في مكان واحد لجميع الشباب لتوفير مصادر دخل مختلفة، وكذلك توفير خدمات الموظفين المختلفة للشركات، حيث سجلت المنصة حاليا مئات الآلاف من الشباب بانتظار التوظيف المختلف، ويتم العمل على الوصول إلى مستهدفات 2030 والعمل على المساعدة في التخلص من البطالة في السعودية.

وأفادت بأن المنصة هي امتداد لنشاط باب رزق جميل من قبل 20 عاما، وتم العمل بالتعاون مع أكثر من 500 شركة مع تقديم أكثر من مليون فرصة عمل.

وتتيح المنصة للباحثين عن العمل الوصول إلى عدد كبير من فرص العمل حول السعودية، والوصول إلى فرص التدريب المهني والمهاري، وبناء ملف تعريفي متكامل، وجمع كل خطوات عملية التوظيف في مكان واحد.

كما توفر المنصة لأصحاب العمل طرح الشواغر الوظيفية بسهولة وإمكانية فلترة المتقدمين على الوظائف، وإجراء المقابلات الوظيفية عبر المنصة، وإرسال عرض العمل للمرشح المختار، وإدارة عمليات الدفع للمشاركين ضمن العمل المرن والحر والوصول إلى مؤشرات السوق.

ومن العناصر والمميزات التي ستطلق في المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفلترة والبحث، وإجراء المقابلات بالكامل من خلال المنصة، وإمكانية رفع السيرة الذاتية بشكل فيديو وعدة خدمات أخرى.