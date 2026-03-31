شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.33
(1.12%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة140.5
(0.72%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(-0.92%) -1.20
شركة الخدمات التجارية العربية123.3
(1.23%) 1.50
شركة دراية المالية5.19
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.46
(-0.11%) -0.04
البنك العربي الوطني21.57
(1.60%) 0.34
شركة موبي الصناعية11.3
(0.89%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.4
(1.78%) 0.60
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.68
(0.63%) 0.11
بنك البلاد27.1
(1.12%) 0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل9.96
(-0.30%) -0.03
شركة المنجم للأغذية52.55
(2.64%) 1.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.15
(-0.98%) -0.11
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.55
(2.11%) 1.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية145.9
(2.03%) 2.90
شركة الحمادي القابضة26.72
(0.75%) 0.20
شركة الوطنية للتأمين12.41
(1.72%) 0.21
أرامكو السعودية27.38
(0.37%) 0.10
شركة الأميانت العربية السعودية13.59
(0.97%) 0.13
البنك الأهلي السعودي42.02
(0.57%) 0.24
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.76
(-0.39%) -0.14
الأخبار

المنطقة العربية مرشحة لخسائر 194 مليار دولار بفعل الحرب

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 15:16 |1 دقائق قراءة
يتوقع أن يكبد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، اقتصادات المنطقة العربية خسارة تتراوح قيمتها بين 120 و194 مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته المنطقة في عام 2025، بحسب ما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم.

وقال البرنامج في تقرير، إن الخسارة يصاحبها ارتفاع في معدلات البطالة يُقدّر بنحو 4 نقاط مئوية، بما يعادل فقدان 3.6 مليون وظيفة - وهو عدد يفوق إجمالي الوظائف التي استحدثتها المنطقة خلال 2025، مشيرا إلى أن هذه التداعيات الاقتصادية ستدفع 4 ملايين من سكان المنطقة إلى براثن الفقر.

وذكر عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "هذه الأزمة تدق أجراس الإنذار لدول المنطقة كي تعيد تقييم خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري. إذ تمثل هذه الأزمة نقطة تحول مهمة في المسار التنموي للمنطقة".

وأكد المسؤول الأممي الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي لتنوع الاقتصادات بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على إنتاج المحروقات، وكذلك توسيع القاعدة الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك للحد من التعرض للصدمات والنزاعات.

إيران، الحرب، الشرق الأوسط
