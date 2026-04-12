

الخميس, 16 أبريل 2026 | 28 شَوَّال 1447
المدفوعات الإلكترونية تشكل 85% من عمليات الأفراد في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 12 أبريل 2026 20:45 |1 دقائق قراءة
المدفوعات الإلكترونية تشكل 85% من عمليات الأفراد في السعودية

سجلت حصة المدفوعات الإلكترونية في السعودية 85% من عدد عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة للأفراد في نهاية 2025، مقارنة بـ 79% في 2024، وفقًا لما كشفه البنك المركزي السعودي اليوم.

نمو أنظمة المدفوعات في المملكة

حققت أنظمة المدفوعات الوطنية في السعودية نموًا كبيرًا خلال 2025، حيث بلغ عدد عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة عبرها نحو 14.6 مليار عملية، مقارنة بـ 12.6 مليار عملية خلال 2024.

توسع استخدام نظام "مدى"

تعكس هذه النسبة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه السعودية عالميًا، مدعومةً بتسجيل أرقام قياسية عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" لمدفوعات البطاقات من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق نمو متصاعد في أحجام العمليات المعالجة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التوسع في تبني حلول الدفع الإلكترونية وتزايد الاعتماد عليها في مختلف التعاملات اليومية.

تقليل الاعتماد على النقد

تشهد السعودية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجةً للجهود والمبادرات الإستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز رقمنة المدفوعات.

التعريفات
المدفوعاتالبنوك السعوديةالمصارف السعوديةالتسوق الالكترونيالإنفاق الاستهلاكي
