الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.34
(1.28%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة139.8
(0.22%) 0.30
الشركة التعاونية للتأمين128
(-1.54%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.8
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.19
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.44
(-0.17%) -0.06
البنك العربي الوطني21.54
(1.46%) 0.31
شركة موبي الصناعية11.3
(0.89%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.26
(1.36%) 0.46
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.67
(0.57%) 0.10
بنك البلاد27.1
(1.12%) 0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل9.94
(-0.50%) -0.05
شركة المنجم للأغذية52.1
(1.76%) 0.90
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.16
(-0.89%) -0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.3
(1.69%) 1.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية145
(1.40%) 2.00
شركة الحمادي القابضة26.7
(0.68%) 0.18
شركة الوطنية للتأمين12.3
(0.82%) 0.10
أرامكو السعودية27.4
(0.44%) 0.12
شركة الأميانت العربية السعودية13.56
(0.74%) 0.10
البنك الأهلي السعودي41.82
(0.10%) 0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.68
(-0.61%) -0.22
الأخبار

الصين وباكستان تطرحان مبادرة خماسية لخفض تصعيد حرب إيران

بلومبرج
الثلاثاء 31 مارس 2026 19:51 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
طرحت الصين وباكستان مبادرةً مشتركة من خمس نقاط لاحتواء التصعيد في الخليج والشرق الأوسط، في وقت تتقاطع فيه هذه الخطوة مع مساعٍ دبلوماسية أوسع لإشراك بكين في أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران.

جاءت المبادرة عقب لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في بكين، حيث دعا الجانبان إلى وقف فوري للأعمال العسكرية، وإطلاق مسار تفاوضي، مع التشديد على حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان أمن الملاحة في "مضيق هرمز"، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في أي تسوية سياسية شاملة.

البيان المشترك أكد أن الحوار والدبلوماسية يمثلان "الخيار الوحيد القابل للاستمرار"، مع الدعوة إلى احترام سيادة إيران ودول الخليج، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية، بما فيها الطاقة والمرافق النووية السلمية.

تأتي هذه المبادرة في سياق تحركات دبلوماسية متزامنة، إذ تُشير مصادر "الشرق" إلى أن إسلام آباد تعمل، بالتوازي مع بكين، على تأمين دور صيني كضامن في اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وترجّح المصادر أن هذه الجهود تتم بعلم وتنسيق غير مباشر مع واشنطن، ما قد يعكس قبولاً أميركياً أولياً بدور صيني محدود في ضمان تنفيذ أي تفاهمات.

وتسعى طهران، بحسب المصادر، إلى الحصول على ضمانات متعددة الأطراف، لتفادي تكرار تجربة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهو ما يدفع نحو إشراك قوة دولية وازنة مثل الصين في ترتيبات ما بعد الاتفاق.

أبعاد استراتيجية

يعكس طرح المبادرة الصينية–الباكستانية محاولة لتكريس دور بكين كفاعل دبلوماسي في ملفات الأمن الإقليمي، خصوصاً مع تركيزها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز كممر رئيسي لتدفقات النفط العالمية.

كما تفتح هذه التحركات الباب أمام تساؤلات حول حدود الانخراط الصيني في قضايا الشرق الأوسط، ومدى استعداد واشنطن لمنح بكين دوراً في ملفات حساسة، في ظل التنافس الاستراتيجي بين القوتين.

في المحصلة، تبدو المبادرة جزءاً من مشهد تفاوضي أوسع يتشكل تدريجياً، حيث تتداخل مسارات التهدئة الإقليمية مع ترتيبات دولية قد تعيد رسم قواعد التفاوض مع إيران.

التعريفات
ايراناقتصادامريكا
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية