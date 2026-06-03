الصين تنتقد محاولة ترمب فرض رسوم جديدة وترد على اتهاماته

رفضت الصين أي تلميح إلى استخدامها العمالة القسرية، مشيرة إلى أن القضايا التجارية مع الولايات المتحدة يجب حلها عبر المحادثات.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين يوم الأربعاء: "لا وجود لما يسمى بالعمالة القسرية في الصين، ونعارض استغلال هذه المسألة كذريعة للتلاعب السياسي".

وأضافت أن بلادها "تعارض باستمرار الإجراءات الجمركية الأحادية بجميع أشكالها"، مضيفة أن “القضايا الاقتصادية والتجارية يجب حلها عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل".

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، بعد تحقيق في طريقة تعامل الشركاء التجاريين مع الواردات التي يُزعم إنتاجها عبر العمالة القسرية. وستفرض على المنتجات المستوردة من الصين وعدد من الدول الأخرى رسوماً بنسبة 12.5%.

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وتهدد الخطوة بتقويض العلاقات الثنائية، بعدما تمكن ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ من تحقيق استقرارها خلال قمة عُقدت في بكين الشهر الماضي.