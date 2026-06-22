الصين تقيد الصادرات لشركتين أمريكيتين للمعادن الأرضية النادرة

فرضت الصين قيوداً على صادرات شركتين أمريكيتين تعملان في مجال المعادن الأرضية النادرة، وذلك في إطار مساعي واشنطن لإنشاء سلاسل إمداد بديلة للمعادن الحيوية الضرورية للصناعات المتقدمة وقطاع الدفاع.

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الاثنين إن شركتي "إم بي ماتيريالز" (MP Materials) و"يو إس إيه رير إيرث" (USA Rare Earth) أُدرجتا على قائمة الصين للرقابة على الصادرات.

يَحظر هذا القرار على المُصدِّرين الصينيين توريد سلع إلى هاتين الشركتين قد تُستخدم لأغراض تجارية وعسكرية.

أكدت وزارة التجارة الصينية حظر نقل أو تزويد هاتين الشركتين بأي سلع صينية ذات استخدام مزدوج، وذلك على جميع المؤسسات والأفراد في أي دولة أو منطقة.

كما أدرجت الصين ثماني شركات أمريكية أخرى ضمن قائمة الرقابة على الصادرات، من بينها شركات تصنيع طائرات مسيرة وشركات في مجالات الروبوتات والفضاء والطيران.

وتُعد "إم بي ماتيريالز" شركة أمريكية رئيسية في تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، ويمتلك البنتاغون حصة فيها. أما "يو إس إيه رير إيرث" فهي شركة ناشئة تعمل على إنتاج هذه المعادن.

تقليص الاعتماد على الصين

عملت الشركتان خلال العام الماضي على تعزيز طاقتهما الإنتاجية، في أعقاب فرض الصين قيوداً في أبريل الماضي على صادرات معادن أرضية نادرة رئيسية والمغناطيسات المصنعة منها.

ويأتي قرار بكين الأخير بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع على سقف لواردات المعادن الأرضية النادرة من أي دولة منفردة خارج المجموعة وشركائها، بحيث لا تتجاوز 60% بحلول عام 2030، وذلك في مسعى لتقليل اعتمادها على الصين.