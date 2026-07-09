نفت وزارة الصحة السعودية صحة الإعلان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع يحمل اسم "مدينة آسيا الطبية" في محافظة جدة، مؤكدة أن المشروع لم يحصل على أي موافقات أو تراخيص رسمية، ولا يملك أي صفة نظامية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ما ورد في مقطع فيديو متداول يتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، مشددة على أن الإعلان عن أي مشروع صحي أو تقديم خدمات طبية يخضع لإجراءات نظامية وترخيص رسمي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وكان مقطع فيديو متداول قد تحدث عن خطة لإنشاء "مدينة آسيا الطبية" على مساحة 10 ملايين متر مربع خارج محافظة جدة، على طريق المدينة المنورة، بمشاركة 50 دولة آسيوية، وبقيادة طبيب سعودي ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة.

وزعم الإعلان أن المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم مرافق وخدمات صحية، بما يعزز مكانة جدة كمركز إقليمي للرعاية الصحية والاستثمار.

استدعاء مدير مستشفى سابق

وأكدت وزارة الصحة أن الشخص الظاهر في الفيديو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات الوزارة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة ذات العلاقة.

كما نفت صحة ما ورد بشأن مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع، ودحضت المعلومات المتداولة حول الأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، مؤكدة أنها معلومات مغلوطة ولا تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الادعاءات غير النظامية، مؤكدة استمرارها في تطبيق الأنظمة المنظمة للقطاع الصحي بما يضمن سلامة المجتمع والالتزام بالمتطلبات النظامية للمنشآت والخدمات الصحية.